Карлос Насар: Няма защо хората да се притесняват, ако федерацията не ме възпрепятства – ще продължа да вдигам за България

Суперзвездата на българските щанги Карлос Насар за пореден път коментира своето бъдеще и дали ще продължи да вдига за страната ни. Родният тежкоатлет говори пред колегите от „Спортал“ като бе категоричен, че хората у нас няма защо да се притесняват, че той може да се състезава за друга държава. Насар все пак разкри, че ако федерацията го възпрепятства, то той ще бъде принуден да вдига за чужда страна. Той обаче допълни, че на този етап прави всичко възможно това да не се случи.

Карлос Насар също така коментира и евентуалното избиране на Асен Златев за нов председател на Българската федерация по вдигане на тежести. Световният и олимпийски шампион заяви, че подкрепя кандидата за президент, тъй като той може да реши доста от проблемите на родната централа.

„Няма с лека ръка да оставя България“

„Правя всичко възможно да продължа да се състезавам в България, това е моето желание. Няма от какво да се притесняват хората. Ако обаче бъда възпрепятстван от собствената си федерация, аз трябва да си продължа кариерата. Ако не ми се заплаща дължимото, ако имам затруднения с правата си като състезател - то това са най-елементарни неща. Това би било възпрепятстване. По някои въпроси имаме разбирателство, но не по всички“.

„Решението на федерацията ще ми окаже влияние. Управителният съвет има достоен представител, който е кандидат за президент - Асен Златев. Аз го подкрепям. Смятам, че ще е добра стъпка за федерацията, защото има влияние в Международната федерация. Той може да реши доста от проблемите“.

„Аз не смятам, че ще има друг кандидат. Стефан Ботев беше обещал, че ще обезпечи клубове, федерация и т.н. Той обаче не го изпълни и без спонсори не виждам как ще се кандидатира и едва ли някой ще го подкрепи. Така смятам, защото той показа, че не може да се справи с работата. Няма спонсори, няма обезпечени клубове. Но той си решава“.

„Асен Златев не знам дали има колебания, аз го подкрепям. Той е много искрен и честен човек. Достоен президент. Има визия и добри виждания за бъдещето. Федерацията би вървяла доста добре под негово ръководство. Аз дори и да не е Асен Златев президент, няма да кажа, че си тръгвам от България. Просто с едни хора е по-лесно да се разбереш, аз с други не можеш. Но няма с лека ръка да оставя България“, заяви Карлос Насар.

ОЩЕ: Стефан Ботев: Карлос Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги