Стефан Ботев: Карлос Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги

Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев реши да отбележи, че Карлос Насар получава най-много пари в цялата история на този спорт у нас. От изказването на Ботев не стана ясно дали тези пари идват от федерацията, тъй като през тази година Карлос все още не е подписал договор и не получава възнаграждение. Самият Насар многократно е отбелязвал, че разчита на финансиране от лични спонсори.

Федерацията чака Насар да представи договора си

Сега Ботев коментира темата с договора на Насар, като твърди, че федерацията е съгласна с условията на олимпийския шампион, като се чака Карлос да представи неговите финални условия и да бъдат подписани. "От наша страна, от федерацията, нямаме никакви претенции към него. Чакаме той да представи неговия договор и да го подпишем. Това е чисто и ясно. Нямаме никакво разминаване", заяви Ботев пред БНТ.

"Нямаме намерение да пускаме Насар да се състезава за друга държава"

Също така Стефан Ботев отбеляза, че федерацията не желае да пуска Насар да се състезава за друга държава. "Ние не искаме да го пускаме, нямаме намерение да го пускаме да се състезава за друга държава, защото имаме нужда от такъв човек. Насар получава най-много пари в цялата история на българските щанги. Мисля, че ще остане, тъй като би трябвало да е доволен", каза президентът на родните щанги, който след месец ще брани поста си на извънредни избори в щангите.