Карлос Насар обяви раздяла с член от екипа си и разкри как иска да пренапише световната спортна история

Спортист №1 на България за 2024 година Карлос Насар даде обширно интервю в студиото на Sportal.bg. Шампионът от Игрите в Париж 2024 разкри, че се разделя със своя досегашен масажист Атанас Литков. Милко Георгиев, Кирил Танев и Павел Христов ще продължат да бъдат част от екипа на тежкоатлета. В същото време той обяви дългосрочната си голяма цел - да стане първият щангист с 4 златни медала от олимпийски игри.

Насар и Литков се разделят

"По отношение на екипа оставам с Милко Георгиев, Кирил Танев и Павел Христов. Атанас Литков иска да се развива в неговата си сфера и се разделяме. Но много моменти изживяхме с него. Ще продължаваме да работим заедно понякога, но той сега има други цели”, каза Насар.

“Ники Жейнов ми помага с доста неща. Имам ангажименти към спонсори, към екипа ми, много пътувания. Трябва да върша други дейности, имам отговорности към обществото и хората, а не само тренировки. Преди него аз сам се справях с нещата, но ми идват в повече. Нормално е. Нито можех да ги правя най-добре, нито е редно да се ангажирам. Радвам се, че животът ни срещна”, заяви още Карлос.

“Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада, това е моята цел, но е много рано още да се говори за тези неща. Първо идва Европейско, после чак има време до Лос Анджелис 2026. Има много високи тежести в българската история. Те са постижими за мен, защото знам какво мога. Бил съм близо до килограмите на Благой Благоев във Варна 80-те години. На мен тези тежести не са ми били нужни, защото ставам първи с моите. Различни поколения сме, трудно е да се сравняваме. Той е голям шампион, достоен за уважение. Заради него мечтаем, той е показал как трябва да се случват нещата. Голям респект към него. Дано се видим в скоро време в една хубава федерация”, добави спортист №1 на България за 2024 година.

