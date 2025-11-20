Студио Actualno:

Железният дядо от Русия, който на 93 години е шампион по вдигане на тежести (ВИДЕО)

20 ноември 2025
Възрастта никога не е причина да се откажеш от спорта! Това доказва 93-годишният Николай Исаков по време на Купата на Русия по вдигане на тежести в Мценск, пише Sports.ru. Тежкоатлетът от Уляновск, наричан Железният дядо, зае първото място в най-възрастната категория – 90-94 години! А федерацията по вдигане на тежести (FTAR) публикува победния опит на дълголетния шампион.

Историята на Николай Исаков

Исаков бе единствен участник в категорията до 61 кг при над 90-годишните. На изхвърляне той записа 26 кг, а на изтласкване - 31 кг, за да събере двубой от 57 кг. Иначе 93-годишният мъж има повече от 40 медала в колекцията си - както от руски състезания, така и от европейски и световни първенства за ветерани. А първото му качване на подиума по вдигане на тежести е през далечната 1958 г.

"Нямам съперници. Аз съм единственият останал. Основните ми съперници са възрастта и тежестта на щангата", признава той през 2023 г. Сега руснакът поддържа не само отлична форма, но и паметта си: помни перфектно дори отдавнашни състезания. Тайната на успеха е правилното трениране и липсата на лоши навици. От младостта си Исаков се интересува от най-различни спортове: ски, шейни, кънки, лека атлетика и гимнастика.

Ветеранът споделя, че тренира три пъти седмично по два часа и половина – един час с гири и час и половина с щанга. Никога не е бил масивен атлет, но не смята, че това е необходимо – умереността е ключът.

"Не ме подценявайте. Аз съм истинска сила в моята категория", каза Исаков през 2016 г. "И не става въпрос за „мускулите“, а за правилното трениране. Много хора тренират неправилно. Мислят, че колкото повече тежести могат да вдигат, толкова по-добре. Колко от тези „герои“ са се преуморили преждевременно!" 

И изглежда, че Исаков никога няма да се раздели с щангата: "Буквално съм залепен за нея! Знаете ли колко е радостно да вдигаш тежести! Тялото ми просто пее!"

Стефан Йорданов
