Над 250 руснаци ще участват в международни състезания по гимнастика, но при едно условие

250 руски спортисти, треньори, съдии и медицински персонал са получили право да участват в турнири на Международната федерация по гимнастика (ФИГ). Световната централа обаче поставя едно условие. Всички изброени трябва да се подвизават под неутрален статут. Информацията е на ТАСС, която се позовава на получени документи до средата на месец ноември. Все още не е позволено на състезателите да защитават цветовете на Русия.

От 250 души 88 са в скоковете на батут, 85 в художествената гимнастика, 67 в спортната гимнастика и 10 в спортната аеробика. ФИГ също така е предоставила неутрален статут на 105 спортисти от Беларус, предава БТА. Първи от руснаци, получили неутрален статут в началото на февруари 2024-а, са състезателите по скокове на батут Анжела Бладцева, Кирил Козлов, Никита Касимов и Яна Лебедева, които започват да се състезават за Беларус от следващата година.

Според решението на Международната федерация по гимнастика, спортистите от Русия и Беларус могат да участват в турнири на ФИГ само като неутрални.

В същото време Русия не беше допусната да участва в изборите за технически комисии на Европейската гимнастика. Руската страна имаше трима номинирани представители, но те няма да могат да се включат в изборите на 28 и 29 ноември в Прага, Чехия. Основната причина е, че и трите номинирани руски представителки имат несъответствия с категориите им на съдии заради това, че нямаха право да съдийстват на международни състезания в последните 3 години след наложените санкции срещу Русия.