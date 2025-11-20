Макс Верстапен предупреди Макларън: „Нямаме какво да губим“

Носителят на четири световни титли във Формула 1 Макс Верстапен предупреди съперниците си от Макларън, че Ред Бул „вече нямат какво да губят“ в битката за тазгодишния шампионат. За пилотите остават още три кръга от сезон 2025, а следващият е Гран При на Лас Вегас. Именно там Верстапен си подсигури четвъртата титла миналата година. Този сезон Макс може да бъде в другата крайност след състезанието в Невада и математически да отпадне от борбата за титлата.

Макс Верстапен може да отпадне от битката за титлата след Гран При на Лас Вегас

Нидерландецът изостава с 49 точки от лидера Ландо Норис след последното Гран При, което се проведе в Бразилия. Тогава Верстапен започна от пит лейн, имаше проблеми със спукана гума, но въпреки всичко се представи много силно и се пребори за подиума, като завърши на трето място. Така три кръга преди края е с 341 точки, като пред него са само пилотите на Макларън – Оскар Пиастри с 366 и Ландо Норис с 390.

Макс Верстапен: „Вече нямаме какво да губим“

Въпреки че може да отпадне след Гран При на Лас Вегас, Макс Верстапен се закани, че ще даде всичко от себе си: „Бразилия беше специално състезание за нас. Не мислех, че подиумът е възможен, но отборът направи страхотен обрат и показа, че ние никога не се отказваме. Сега ние се насочваме към финалните три старта за сезона, в които ще дадем всичко то себе си и ще натиснем, защото вече нямаме какво да губим. Лас Вегас е бърза писта с ниски нива на притискане, а и температурите са доста ниски, така че ще трябва да се грижим за гумите. Имаме страхотни спомени от тази писта, където през миналата година спечелих титлата, така че се надявам на ново позитивно представяне“.

