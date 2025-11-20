Седем боксьори ще представят България на Европейското в Будапеща

Седем боксьори ще представят България на предстоящото Европейско първенство за мъже и жени до 23 години, което ще се проведе в столицата на Унгария – Будапеща. Надпреварата стартира утре, 23 ноември и ще продължи до 30.11. Страната ни ще бъде представена от седем национали. Това са Радослав Росенов, Викторио Илиев, Румен Руменов, Стелиан Страхилов, Уилиам Чолов, Семион Болдирев и Кирил Георгиев.

Жребият в отделните категории е в събота

Националният отбор по бокс на България за Европейското първенство в Будапеща ще отпътува за Унгария утре. В събота, 22 ноември ще бъде теглен жребия за отделните категории като родните състезатели ще научат своите съперници. Отборът ни е воден от треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев. Днес президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински посети последната тренировка на състезателите ни на родна земя и опита да ги надъха преди надпреварата.

Красимир Инински надъха националите

„Благодаря ви, че дадохте максимума от себе си в хода на подготовката. Ние, в лицето на федерацията, се постарахме да ви осигурим всички необходимо, за да се намирате в най-добрата възможна форма. За някои от вас това е първи такъв форум, за други – последен. Пожелавам ви да оставите душите и сърцата си на ринга, за да материализирате всички лишения и труд, които вложихте в последните седмици. Накарайте ни да се гордеем с вас и отстоявайте себе си пред всеки съперник. Всеки от вас е достоен да се качи на почетната стълбичка и да се върне като шампион и медалист“, заяви Красимир Инински пред националите.

