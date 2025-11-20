Лечева: Целта беше да се шиканира целият процес! Ако слушах Костадинова, трябваше 2 години да си седя вкъщи

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева говори пред медиите за актуалната информация около съдебната сага с родната централа. Според двукратната сребърна медалистка от олимпийски игри работата на организацията се саботира, а целта на жалбите в Софийски градски съд е шиканизация на процеса. Лечева твърди, че ако е слушала Стефка Костадинова, е трябвало 2 години да си седи вкъщи - без да участва в никакви събития.

Лечева за скандала в БОК

"И втори състав на Софийски градски съд излезе с категорично решение, отхвърляйки всички претенции на жалбоподателите. Съдът и в двата си състава потвърди решенията на Общото събрание от 19 март, което бе проведено по всички правила. Това е съдебна процедура, нямам представа колко дълго ще продължи. Съдът е претрупан от много работа, не мога да виня съдиите, но затрупвайки съда с такива безсмислени "копи-пейст" молби, се цели да се шиканира целия процес и да се промени резултата от Общото събрание", заяви Лечева.

"Основните претенции на жалбоподателите са за начина на свикване на Общото събрание и дали датата на моята кандидатура е подаден в срок. Срамът си остава за България и Българския олимпийски комитет. Работата на БОК се саботира и ние нямаме възможност да работим нормално като нормален олимпийски комитет", отбеляза тя.

"Въпреки че нямаме заплащане, въпреки че искахме някаква нормална комуникация с предишното ръководство, за да не се ощетяват нито състезателите, нито федерациите. Кой ще носи отговорност за тези пропуснати седем месеца, абсолютно безвремие?", попита бившият спортен министър.

:Ако слушах думите на Стефка Костадинова да изчакаме съдебната процедура, означаваше да седна и да чакам две години вкъщи, без да участваме в каквито и да е събития, форуми, семинари. Другите олимпийски комитети обсъждат визии, програми, стратегии, технологии, говорят за изкуствен интелект, дигитализация, а ние дори не знаем кой ще определя бюджета на БОК за следващата година", заяви Весела Лечева пред репортери в Музея на спорта.

