Карлос Насар още не получава заплата, президентът на Федерацията по вдигане на тежести обясни защо

Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев участва на пресконференция преди Световното първенство в Норвегия. Двукратният световен шампион разкри, че спортист №1 на България за 2024 година Карлос Насар все още не получава заплата. Причината е липсата на подписан договор с Министерството на младежта и спорта от страната на златния медалист от Олимпийските игри в Париж. Насар само трябва да реши кога да парафира контракта.

Стефан Ботев обясни защо Насар не получава заплата

"Карлос Насар все още не е подписал договора си с федерацията както останалите щангисти, но по никакъв начин той не е ощетен в осигуряването на добри условия за подготовка. Единствено не може да си получава заплатата, тъй като средствата са отпускат от ММС и е задължително всеки състезател да има договор с федерацията", каза Ботев.

Карлос Насар и Иван Димов ще участват на контролно състезание в Хърватия, за което са получили лични покани и това ще бъде последната проверка за тях преди Световното първенство. Ръководителят на федерацията информира репортерите, че всичко необходимо е подсигурено за състезателите - всички без изключение, треньори, специалисти си получават редовно заплатите. Федерацията изплаща задълженията си редовно, като те вече са сведени до по-малко от 400 хил. лв. Те трябва да бъдат изчистени най-късно до март 2027 година.

