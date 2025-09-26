5-кратен европейски №1 на България притесни: Никога не съм бил толкова зле, нямам никакви очаквания за Световното

Петкратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев участва в пресконференция преди Световното първенство в Норвегия. Нашият състезател разказа за изпитанието, на което е подложен заради тежката контузия и постоянните болки в рамото. Медицински специалист е обяснил подробно откъде идват здравословните му проблеми, които са му попречили да се подготви пълноценно за планетарния форум. Това е причината Русев да си постави за цел класиране в топ 8.

Ангел Русев има сериозни проблеми с рамото

"Подготовката за мен не мина много добре. В нейното начало аз трябваше да се оперирам. Започнах да тренирам, но не бях доволен от тежестите, които вдигам. След като отидох на лагера в Сливен започнах да постигам по-добри резултати, но болките в дясното рамо, което оперирах, отново се появиха. Резултатът ми по време на този лагер бе за десето-дванадесето място на световното първенство според заявките.

ОЩЕ: Израсна бедно, работи нощни смени в завод, но стана сензационен олимпийски шампион на България само с 4 години тренировки

След идването ми в София започнах да ходя и на масажи и резултатите се подобриха, но това не е най-доброто, на което съм способен. Това не ми бе най-добрата подготовка, никога не съм бил толкова зле и нямам никакви очаквания за световното първенство, освен за изтласкването. Подготовката ми се наруши от болките в рамото, но се надявам, че на самото първенство няма да ги има и си пожелавам класиране в осмицата", заяви Русев на пресконференцията.

Във Фьорде той ще се състезава до 60 килограма, която е най-ниската след новото преразпределение, което направи Международната федерация по вдигане на тежести. Русев ще бъде един от шестимата български щангисти на предстоящия Мондиал.

"Докторът от Германия, който ме оперира, каза, че рамото ми е наред, но има някакъв проблем във врата, който не могат да открият, но той ми пречи. Заради това не мога да натоварвам достатъчно самия мускул. Проблемите в рамото вероятно няма да отшумят никога, или поне не докато не спра да се занимавам с щанги. След световното първенство ще започна малко по-различна подготовка в Русе и трябва да налея мускули, защото категорията ми ще бъде олимпийска. Мисля, че с течение на времето ще се възстановя напълно и ще бъда в много по-добра позиция. Липсата на личния ми треньор в националния отбор малко ме демотивира по време на подготовката, но ще дам всичко от себе си за едно добро класиране, дори и с болки", завърши европейският шампион.

ОЩЕ: Първият човек в света, който вдигна три пъти собственото си тегло: Тодор Живков ми обеща награда (ВИДЕО)