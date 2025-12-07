Цолов извън топ 10 на финалното състезание за годината във Формула 2

Младата надежда на България в моторните спортове - Никола Цолов, завърши финалното състезание за годината във Формула 2 на Гран при на Абу Даби на 12-о място. Пилотът на Компос Рейсинг тръгна от 12-а позиция, като я запази в края, въпреки че мина през различни етапи по време на състезанието. Победител в Абу Даби стана парагвайският пилот Джошуа Дюрксен от AIX Racing, който спечели и първото състезание за годината, а вчера бе втори в спринта.

Цолов е 12-и

Цолов отстъпи на 15-о място в един момент, но се изкачи до 6-о, тъй като голяма част от пилотите пред него влязоха рано в бокса за смяна на гумите. В 11-ата обиколка на пистата се появи кола за сигурност заради инциденти тъкмо когато Арвинд Линдблад се канеше да атакува първата позиция на Леонардо Форнароли, който си осигури титлата още в края на миналия месец

Nikola Tsolov makes history with stunning F2 podium finish: Bulgaria celebrates new racing star



Teen racing sensation Nikola Tsolov has set the Formula 2 world alight with a stunning debut podium finish, marking a historic moment for Bulgaria. Just threhttps://t.co/vPwrIJoTKu pic.twitter.com/4AgD8TLwGG — M Sports (@MSports_all) December 7, 2025

В 19-ата обиколка Никола Цолов дори стигна до пета позиция. След това обаче загуби позиция срещу Джошуа Дюрксен, който беше с нови гуми и имаше по-добро темпо. След това бе изпреварен и от Дино Беганович. По време на 28-а обиколка българинът най-после влезе в бокса за смяна на меките си гуми и се завърна на пистата на 15-о място. До края той стана 12-и, но не завърши в зоната на точките.

Ден по-рано Никола Цолов направи фантастично каране и финишира на трето място в спринта. Така той се качи за първи път на подиума във Формула 2. След победителя Дюрксен се нареди чехът Роман Станек от Инвикта Рейсинг. Последното място на подиума бе за италианеца Габриеле Мини от Према Рейсинг. В генералното класиране за сезона шампион при пилотите стана италианецът Леонардо Форнароли, а при тимовете триумфира Инвикта Рейсинг.

ОЩЕ: Никола Цолов: През цялото време се борех с колата, щастлив съм от третото място