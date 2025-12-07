Спорт:

Прекрасно! Злато за България на Европейската купа на шпага!

Ива Стоянова спечели златен медал на турнира за Европейската купа на шпага до 14 години във Варна. За призовите места спориха 32 фехтовачки от България, Великобритания, Израел и Румъния, а за страната на пътеките излязоха 12 състезателки. В двубоя за шампионската титла Стоянова надделя над Ягода Зигън от Великобритания с 15:11 и триумфира. Освен нея още три наши представителки се бореха достойно и влязоха в топ 8.

Това са Бориса Кръстева (Академик София, шесто място в крайното класиране), Масал Исаоглу (Черно море Варна, седмо) и Радостина Куртакова (Пентатлон, осмо). Ива Стоянова започна участието си силно - пет победи от пет срещи в групите. В елиминациите възпитаничката на Черно море Варна отстрани Йоана Кръстева с 15:5 и Радостина Куртакова с 15:10. В срещата за място на финала Стоянова победи Карина Дениса Белу от Румъния с 15:9.

Днес турнирът продължава с директните елиминации на мъжете до 14 години, съобщават от БФ Фехтовка. Ден по-рано пък най-добрата българска състезателка по фехтовка Йоана Илиева за пореден път затвърди, че се намира в прекрасна форма! Тя се класира на пето място в турнира на сабя жени за Гран при Нуома в Орлеан (Франция). Почти две години тя е неизменно в топ 8 на най-големите състезания, а преди месец спечели бронзов медал на Световната купа на сабя жени в Алжир.

Джем Юмеров
