Формула 1 има нов шампион! Верстапен спечели Гран при на Абу Даби, но това не бе достатъчно

Ландо Норис е новият шампион във Формула 1! Пилотът на Макларън завърши на трето място в Гран при на Абу Даби, като това беше достатъчно за него да триумфира за първи път в генералното класиране. Бившият първенец Макс Ферстапен постигна пирова победа в състезанието на пистата Яс Марина, а Оскар Пиастри от Макларън финишира на втора позиция. Норис е с две точки пред Ферстапен в генералното класиране. Пиастри остана на 13 точки зад своя съотборник.

Ландо Норис е новият шампион във Формула 1!

Днешният старт предложи напрежение от старта до финала. Верстапен потегли от полпозишън и водеше колоната в началните етапи. Драматичен момент настъпи, когато Норис трябваше да се справя с трафика и защитата на Юки Цунода. Японецът опита да помогне на Верстапен, но Норис успя да го изпревари, макар и с цената на излизане от трасето, което предизвика полемики.

Стюардите решиха да накажат Цунода за повече от една смяна на посоката на движение на правата. В края пък заемащият четвърто място Шарл Льоклер от Ферари опита да окаже натиск върху новия шампион. Ако Ландо Норис беше останал извън подиума, нямаше да спечели титлата.

Той обаче удържа. Пилотът на Ферари остана зад британеца. Това гарантира празненствата в бокса на Макларън, който доминираше изцяло при отборите, като спечели титлата много преди финалната надпревара.

ОЩЕ: Цолов извън топ 10 на финалното състезание за годината във Формула 2