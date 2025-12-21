Кабинетът подаде оставка:

"Колкото и съдии да купят, Костадинова е задраскана от МОК. Щанги, борба, БОК - всичко идва от един център"

21 декември 2025, 12:16 часа 635 прочитания 0 коментара
"Колкото и съдии да купят, Костадинова е задраскана от МОК. Щанги, борба, БОК - всичко идва от един център"

Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов коментира решението на Съдийския градски съд да отмени избора на Весела Лечева за председател. Той е категоричен, че "колкото и съдии да бъдат купени - Стефка Костадинова е задраскана от Международния олимпийски комитет". И отбеляза, че това, което се случва в БОК, както и във федерациите по вдигане на тежести и по борба, идва от един и същ център.

Идеята на Костадинова не е да се завърне, а да остане по-дълго в БОК

"Колкото и съдии да бъдат купени – Костадинова е задраскана от МОК. Идеята обаче не беше Стефка Костадинова да се завърне, а да остане по-дълго на поста си", каза Димов. И добави: "Едно от делата премина по скандален начин, имаме предупреждение за няколко съдии. Няма да мълчим, ако става въпрос за корумпирано правосъдие."

"Ще дойде денят, в който ще има възмездие. Ситуацията за Игрите не се променя. Опитваме се това да не се отрази на спортистите. Опитахме да няма наказания за БОК. Екипът на Стефка е очаквал с нетърпение от МОК да ни накажат", добави още Димов.

Още: От екипа на Лечева избухнаха: Превзета съдебна система, и студент ще види грешките

Стефка Костадинова и Весела Лечева

"Пеевски не ми е звъннал да ми каже, че държи на тези федерации"

"Казусът във федерациите по щанги е идентичен с този в БОК. Ден след честните избори последваха три изкови молби. Адвокат на отборите е този на БОК – Теодора Златева. Вече лъсва откъде идват проблемите на българския спорт – от един център. Едни и същи хора стоят. Вероятно така ще бъде и при борбата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Пеевски не ми е звъннал да ми каже, че държи на тези федерации. Всичко това ще бъде с трагичен завършек. Явно крадене на пари и влияние е целта им. Вървим по модела на „завладяната“ държава като прокуратура, правосъдна система, данъчна система, изпълнителна власт", завърши генералният секретар на БОК.

Още: Кой подшушна на Станка Златева да подаде жалба след изборите в Българския олимпийски комитет?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
БОК Стефка Костадинова Весела Лечева
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес