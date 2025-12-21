"Колкото и съдии да купят, Костадинова е задраскана от МОК. Щанги, борба, БОК - всичко идва от един център"

Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов коментира решението на Съдийския градски съд да отмени избора на Весела Лечева за председател. Той е категоричен, че "колкото и съдии да бъдат купени - Стефка Костадинова е задраскана от Международния олимпийски комитет". И отбеляза, че това, което се случва в БОК, както и във федерациите по вдигане на тежести и по борба, идва от един и същ център.

Идеята на Костадинова не е да се завърне, а да остане по-дълго в БОК

"Колкото и съдии да бъдат купени – Костадинова е задраскана от МОК. Идеята обаче не беше Стефка Костадинова да се завърне, а да остане по-дълго на поста си", каза Димов. И добави: "Едно от делата премина по скандален начин, имаме предупреждение за няколко съдии. Няма да мълчим, ако става въпрос за корумпирано правосъдие."

"Ще дойде денят, в който ще има възмездие. Ситуацията за Игрите не се променя. Опитваме се това да не се отрази на спортистите. Опитахме да няма наказания за БОК. Екипът на Стефка е очаквал с нетърпение от МОК да ни накажат", добави още Димов.

"Пеевски не ми е звъннал да ми каже, че държи на тези федерации"

"Казусът във федерациите по щанги е идентичен с този в БОК. Ден след честните избори последваха три изкови молби. Адвокат на отборите е този на БОК – Теодора Златева. Вече лъсва откъде идват проблемите на българския спорт – от един център. Едни и същи хора стоят. Вероятно така ще бъде и при борбата.

Пеевски не ми е звъннал да ми каже, че държи на тези федерации. Всичко това ще бъде с трагичен завършек. Явно крадене на пари и влияние е целта им. Вървим по модела на „завладяната“ държава като прокуратура, правосъдна система, данъчна система, изпълнителна власт", завърши генералният секретар на БОК.

