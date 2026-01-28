Премиите, които се полагат на българските спортисти при медал от Зимните олимпийски игри

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Остава малко повече от седмица до началото на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина. България има едва шест олимпийски медала в белите спортове - злато на Екатерина Дафовска в биатлона от Нагано 1998, два сребърни медала и един бронз на Евгения Раданова в шорттрека от Солт Лейк 2002 и Торино 2006, бронз на Иван Лебанов в ски бягането от Лейк Плесид 1980 и бронз на Ирина Никулчина в биатлона от Солт Лейк 2002.

България ще бъде представена от 20 състезатели в 6 спорта в Милано Кортина

На Зимните игри през 2026 година България ще опита да прекъсне суша от 20 години без медал. Страната ни ще бъде представена от 20 състезатели в 6 различни спорта в Милано Кортина, като най-големи надежди за медал се възлагат на сноубордистите Тервел Замфиров, Радослав Янков и Малена Замфирова, както и на скиорът Алберт Попов, а донякъде и на представителите ни в биатлона. Държавата предвижда парични награди за всеки спортист, класирал се в топ 8 на Зимната олимпиада.

От 10 000 до 250 000 лева: Държавата награждава за класирания в топ 8 на Олимпиада

Премията, която се предвижда за олимпийска титла, е в размер на 250 000 лева. За сребърен медал държавата изплаща 200 000 лева, а за бронзов медал паричната сума е 150 000 лева. От четвърто до осмо място също са предвидени награди, като за четвърта позиция се дават 40 000 лева, за пета позиция - 30 000 лева, за шеста позиция - 20 000 лева, за седма позиция - 15 000 лева, и за осма позиция - 10 000 лева. Тези суми са заложени в Наредба №5 за критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица.

Премии се предвиждат и за треньори и длъжностни лица

Трябва да се отбележи, че в индивидуалните дисциплини премията е до 100% от максималния размер, но при щафети, в които участват двама или повече спортисти (както са щафетите в биатлона), се изплащат до 90% от максималния размер. Премии са предвидени и за треньори и длъжностни лица, но в по-малък размер от този на състезателя. Иначе, както е известно, на всеки олимпийски медалист се полага и т.нар. олимпийска премия, която започва да се изплаща след края на състезателната му кариера.

Любопитното е, че България плаща едни от най-големите премии за олимпийски медали в света - обратно на логиката на развитите държави. Ако се сравним с останалите държави в световен мащаб, то пред нас са не повече от 30 държави. Интересното е, че до нас се нареждат все нации от Южна Америка, Азия и Източна Европа, като прави впечатление, че България изплаща по-големи премии от държави като Франция, Германия, Швейцария, а пък страни като Швеция, Великобритания и Норвегия въобще не изплащат такива парични награди (четете повече в линка по-горе).

