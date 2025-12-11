Седемкратният шампион във Формула 1 Люис Хамилтън разкри дали ще продължи да се състезава

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън разкри пред медиите дали ще продължи да се състезава. Както е известно, напоследък се появиха слухове, че 40-годишният британец може да сложи край на бляскавата си кариера, тъй като не е доволен от резултатите, които постига с тима на Ферари. През завърши на шесто място в крайното класиране при пилотите със 156 точки в актива си. Той изостана на близо 100 точки от своя съотборник Шарл Льоклер и на близо 300 от новия шампион в най-комерсиалната автомобилна надпревара – Ландо Норис.

Люис Хамилтън няма намерение да се отказва

Люис Хамилтън обаче е категоричен, че няма никакво намерение да се отказва от Формула 1. Британецът сподели, че обича това, с което се занимава и има страхотна подкрепа, както от тима на Ферари и екипа си, така и от неговите фенове. Ветеранът допълни, че все още има мечта и работи за нейното изпълнение, като визира спечелването на рекордна осма титла във Формула 1.

🚨 | Lewis Hamilton on Nico Rosberg’s possible retirement advice:



“I wouldn’t say anything to them. None of them have done what I’ve done.” pic.twitter.com/E8yYCUBTWZ — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) December 7, 2025

"Все още имам мечта и работя за изпълнението ѝ"

„На критиците ми не бих им казал нищо. Нито един от тях не постигнал това, което съм направил аз, така че те дори не са на нивото ми. Но аз обичам това, с което се занимавам. Имам страхотна подкрепа от хората около мен, от феновете ми. Благодарение на това не се отказвам от мечтата си. Все още имам мечта, нося я в сърцето си и работя за изпълнението й“, обясни Хамилтън.

