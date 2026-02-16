Съдът блокира иска на варненската МБАЛ "Света Анна" срещу НЗОК

Административен съд – Варна остави без движение иск на МБАЛ "Света Анна – Варна" срещу НЗОК.

Производството е образувано по искова молба на Многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна – Варна" АД срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за заплащане на суми по договор за оказване на болнична помощ.

В исковата молба се твърди, че НЗОК не е заплатила извършена и отчетена медицинска дейност за периода от август до ноември 2025 г. Болницата претендира сумата от 525 775,58 евро главница и 5573,79 евро обезщетение за забавянето.

Нередности по иска

Извършена проверка по реда на чл. 158, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съдът констатира нередовности, които трябва да бъдат отстранени, за да бъде разгледан спорът по същество.

Делото е оставено без движение с указания към болницата в 7-дневен срок да конкретизира клиничните пътеки, които иска да бъдат заплатени, като посочи отделни стойности за всяка от тях по месеци, както и да прецизира периодите, за които се претендират лихви за забавянето за месеците септември, октомври и ноември 2025 г.

Разпореждането на съда е окончателно.

Източник: БГНЕС

Казусът

Административният съд във Варна образува дело по иска на "Света Анна - Варна" срещу НЗОК, тъй като болницата е с финансови затруднения заради незаплатена надлимитна дейност.

В исковата молба се твърди, че НЗОК неоснователно отказва да заплати медицински дейности, извършени и отчетени от август до ноември 2025 година.

Здравното заведение атакува прилагането на т. нар. "месечни лимити" (индикативни стойности), като изтъква, че те противоречат на Конституцията и на Решение № 6/11.04.2024 г. на Конституционния съд.

В жалбата се акцентира, че като лечебно заведение със спешен и денонощен прием, за ръководството на болницата е невъзможно да предвиди броя на пациентите, а отказът от заплащане нарушава правата на здравноосигурените лица на достъпна и своевременна медицинска помощ, предаде БНТ.

В молбата се посочва още, че към момента на възникване на задълженията Здравната каса е разполагала с необходимите средства в резерва си, но въпреки изпратената покана за доброволно изпълнение на 12.01.2026 година, плащане не е постъпило.

Припомняме, че заради неразплатените средства лекарите от болница "Света Анна" не получиха пълните си заплати и на 15 януари излязоха на протест. По-късно за същия проблем – неразплатена надлимитна дейност, съобщиха и от болница "Варна".