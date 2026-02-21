Историческо: ЦИК разписа район "Чужбина" с 4 депутати

За първи път 32 многомандатен избирателен район "Чужбина" с четири депутатски мандата е записан в решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) по повод предстоящите избори на 19 април, показа справка на Actualno.com. Въпреки че съществува в Изборния кодекс от няколко години, то никога не е ставал реалност.

Според решението тези четири мандата ще са за сметка на народните представители от Велико Търново, Враца, Пловдив - град, и Шумен. От всеки от тях се взема по един. Така търновци вече ще излъчват 7 депутати, врачани - 5, пловдивчани - 11, а шуменци - 5. За определянето на мандатите ЦИК ползва данните от последното преброяване на населението, което бе през 2021 г., пише "24 часа".

Самото определение обаче е разписано де юре от ЦИК, защото по закон влиза в сила за вота на 19 април. Това обаче не означава, че ще влезе и де факто в сила - ако Народното събрание отхвърли ветото на президента Илияна Йотова, пак ще се отложи. Поредното отлагане на разпоредбата бе вкарано в поправките на Изборния кодекс, а според тях формиране на район, който да представлява сънародниците ни зад граница, се отмества чак за 2028 г. Нито една от парламентарните партии не изглеждаше готова с подготовка за свои хора за него, както и за потенциални номинации.

Със същите изменения на ИК по предложение на "Възраждане" броят на секциите в страни извън ЕС се оряза на 20. Президентът Илияна Йотова обаче наложи вето на закона, чака се влизането му в пленарната зала, пише още изданието.

