Прекрасно! Първи медал за България от Европейското по олимпийско таекуондо

19 ноември 2025, 22:05 часа 331 прочитания 0 коментара
Дея Пеева донесе първи медал за България, след като завоюва бронз в категория до 46 килограма на Европейското първенство по олимпийско таекуондо за юноши и девойки в Егъл (Швейцария).

Дея Пеева спечели бронз

Състезателката на клуб Класа победи в първата среща представителката на Босна и Херцеговина Лаура Куячич, а във втората се наложи над Хумай Дадашова (Азербайджан). На полуфинала българката загуби от хърватката София Хинич.

Останалите български представители днес отпаднаха още в първия кръг. В категория 42 кг при девойките Доротея Димитрова претърпя поражение от Дамла Нур Йълмаз (Турция). При юношите в категория 45 кг Николай Николаев отстъпи пред Мигел Перейра (Германия), при 48-килограмовите Мартин Евтимов на успя да преодолее Николо Севагян (Италия), а категория 51 кг Александър Петров отстъпи пред Тобиаш Орач (Полша). 

 

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
