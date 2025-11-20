Паркинг под НДК е станал частна печатница, договорът се крие: "Спаси София" алармира

НДК крие договора, с който огромен подземен паркинг е станал частна печатница. Това обвинение отправиха с пост в профила си втв Facebook от "Спаси София". От партията добавят още, че "повече от година директорът на НДК крие договора, отказва дори да проведе разговор за бъдещето му и не иска и да чуе западният подземен паркинг на НДК за 300 автомобила да се върне за ползване от софиянци".

Според тях Столична община може да инвестира собствени средства за ремонта и отварянето му, но ръководството на НДК, чийто принципал е Министъра на културата, саботира процеса.

"Настояваме за спешна работна среща и отваряне на паркинга за гражданите", категорични са от "Спаси София".

От "Спаси София" от години алармират за паркингите около НДК, които са за над 1 000 коли. Те неведнъж са казвали, че вместо стопанисване от страна на общинското дружество ЦГМ, те са затворени или раздадени на частници, а цените са далеч по-високи от тези в синя зона. Като резултат улиците около НДК са задръстени от коли, а подземните паркинги стоят полупразни.

Припомняме и че миналата седмица СОС реши цените в сина и зелена зона да бъдат увеличени двойно. Така от 5 януари 2026 г. за паркиране в синя зона ще се плаща 2 евро, а в зелена – 1 евро.