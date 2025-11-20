Това ли е краят? Ариана Гранде се сбогува с турнетата (СНИМКА)

Ариана Гранде заяви, че вероятно предстоящото ѝ турне "Eternal Sunshine" ще бъде последното за "дълъг период от време". Американската поп звезда подчерта, че не изключва възможността в бъдеще отново да тръгне на турне, но напоследък се наслаждава на откриването на други "творчески начинания". В разговор с американската актриса Ейми Полър в нейния подкаст, Ариана обясни как се чувства: "Последните 10 или 15 години ще изглеждат много различно от тези, които предстоят. Много съм развълнувана да направя това малко турне", каза певицата. "Но мисля, че може би няма да се случи отново за дълго, дълго, дълго, дълго време.

"Sweetener World Tour" през 2019 г. беше последната ѝ серия от концерти. Oттогава тя се фокусира върху актьорството, като по-рано тази година получи номинация за "Оскар" за ролята си на Глинда в "Wicked" ("Злосторница"). В момента тя промотира продължението "Wicked: For Good", което трябва да излезе по-късно тази седмица.

В скорошно интервю за "The New York Times" тя отново подчерта, че "музиката ще бъде в живота ми завинаги", добавяйки: "Трябва да го кажа за моите фенове, които четат това и са на път да получат инфаркт.", цитират я от Deadline.

Турнетата на Гранде

Ариана издаде последния си албум "Eternal Sunshine" през 2024 г., но феновете все още не са имали възможността да го видят изпълняван на живо.

Предстоящото ѝ турне от 41 дати следващото лято ще бъде първото ѝ на живо за последните седем години. Турнето ще обхване Северна Америка и Обединеното кралство.

Турнето е значително по-малко от предишните три турнета на 32-годишната певица. "Sweetener World Tour" през 2019 г. включваше 101 шоута в Северна Америка и Европа. Турнето ѝ "Dangerous Woman" от 2017 г. имаше общо 77 шоута по целия свят, а "Honeymoon Tour" от 2015 г. – 88 шоута, припомня BBC.

