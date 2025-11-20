Спорт:

Десислава Атанасова и КС ще проверяват дали кабинетът "Желязков" е избран законно

20 ноември 2025, 10:35 часа 270 прочитания 0 коментара
Десислава Атанасова и КС ще проверяват дали кабинетът "Желязков" е избран законно

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането да се провери дали правителството на Росен Желязков е избрано със законни решения на Народното събрание. Изненадващото определение на КС е по искане за ycтaнoвявaнe нa пpoтивoĸoнcтитyциoннocт нa peшeниятa нa 51-вия парламент зa избиpaнe нa миниcтъp-пpeдceдaтeл, зa пpиeмaнe нa cтpyĸтypa нa Mиниcтepcĸия cъвeт и зa избиpaнe нa Mиниcтepcĸи cъвeт, пpиeти нa 16 януари тази година.

Делото бе инициирано от депутати от „Величие“, подкрепени от МЕЧ и „Възраждане“, които оспорват решенията. Те се аргументират с решението на КС №1/2025 г., с което е обявен за незаконен изборът на 16 народни представители. Осем от тях са гласували „за“ при избора на кабинета "Желязков", а според вносителите без тези гласове реалната подкрепа е с два гласа по-малко от необходимото - 117 при нужни 119. Тяхното заключение е, че така мнозинство не би имало и че решенията на правителството са невалидни.

Депутатите вносители твърдят, че лица без валидно учреден мандат са участвали решаващо в упражняването на държавната власт, което противоречи на Конституцията.

Снимка: БГНЕС

Още: Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото

Конституционният съд отказва тълкувателен отговор по общите въпроси

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Конституционният съд обаче отказва да даде тълкувателен отговор по зададените общи въпроси, а именно дали решения, приети с гласовете на незаконно избрани депутати, могат да пораждат правни последици.

Съдът се аргументира с това, че не са били налице предпоставките за задължително тълкуване.

По делото ще бъдат изслушани писмени правни мнения от водещи конституционалисти. Докладчик е бившият депутат от ГЕРБ Десислава Атанасова, която беше и председател на парламентарната група.

Още: Стана ли заложник Киселова на референдума за еврото: Анализ на политолози

КС допуска и второ дело по искане на същите депутати – срещу текстове от Закона за противодействие на корупцията и правилата за номиниране и избор на членове на КПК, приети от 51-вото Народно събрание на 11 юли 2025 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Конституционен съд Десислава Атанасова решение на Министерски съвет кабинетът Желязков
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес