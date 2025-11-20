Десислава Атанасова и КС ще проверяват дали кабинетът "Желязков" е избран законно

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането да се провери дали правителството на Росен Желязков е избрано със законни решения на Народното събрание. Изненадващото определение на КС е по искане за ycтaнoвявaнe нa пpoтивoĸoнcтитyциoннocт нa peшeниятa нa 51-вия парламент зa избиpaнe нa миниcтъp-пpeдceдaтeл, зa пpиeмaнe нa cтpyĸтypa нa Mиниcтepcĸия cъвeт и зa избиpaнe нa Mиниcтepcĸи cъвeт, пpиeти нa 16 януари тази година.

Делото бе инициирано от депутати от „Величие“, подкрепени от МЕЧ и „Възраждане“, които оспорват решенията. Те се аргументират с решението на КС №1/2025 г., с което е обявен за незаконен изборът на 16 народни представители. Осем от тях са гласували „за“ при избора на кабинета "Желязков", а според вносителите без тези гласове реалната подкрепа е с два гласа по-малко от необходимото - 117 при нужни 119. Тяхното заключение е, че така мнозинство не би имало и че решенията на правителството са невалидни.

Депутатите вносители твърдят, че лица без валидно учреден мандат са участвали решаващо в упражняването на държавната власт, което противоречи на Конституцията.

Снимка: БГНЕС

Конституционният съд отказва тълкувателен отговор по общите въпроси

Конституционният съд обаче отказва да даде тълкувателен отговор по зададените общи въпроси, а именно дали решения, приети с гласовете на незаконно избрани депутати, могат да пораждат правни последици.

Съдът се аргументира с това, че не са били налице предпоставките за задължително тълкуване.

По делото ще бъдат изслушани писмени правни мнения от водещи конституционалисти. Докладчик е бившият депутат от ГЕРБ Десислава Атанасова, която беше и председател на парламентарната група.

КС допуска и второ дело по искане на същите депутати – срещу текстове от Закона за противодействие на корупцията и правилата за номиниране и избор на членове на КПК, приети от 51-вото Народно събрание на 11 юли 2025 г.