Министерството на спорта стартира кампанията за популяризиране на масовия спорт (ВИДЕО)

Министерството на младежта и спорта стартира кампанията за популяризиране на масовия спорт #ПРЕДАЙЩАФЕТАТА! Кампанията отговаря на сериозните предизвикателства пред младите – зависимости, ранна употреба на алкохол и тютюневи изделия, както и тревожно високия процент на хора с наднормено тегло. Включва спортни събития, състезания и информационни срещи. Представя различни спортове и ползите от здравословното хранене.

Предлага разнообразни възможности за активности според интересите и възможностите на всеки.

С кампанията #ПРЕДАЙЩАФЕТАТА! ММС поставя акцент върху изграждането на активен и здравословен начин на живот, намаляването на риска от зависимости и подобряването на физическото и психическото състояние на обществото.

За да има реална възможност повече млади хора да практикуват спорт, е необходимо и осигуряване на съвременна спортна инфраструктура. В тази връзка в средата на август министърът на младежта и спорта Иван Пешев в сътрудничество с Министерството на финансите и с подкрепата на кабинета успешно осигури 32 335 000 лева за изграждане и модернизация на спортни съоръжения. Средствата ще позволят на общо 43 общини, висши учебни заведения и спортни клубове да реализират нови обекти и да модернизират съществуващите такива в цялата страна.

#ПРЕДАЙЩАФЕТАТА #МАСОВСПОРТ #СПОРТ #МИНИСТЕРСТВОНАМЛАДЕЖТАИСПОРТА