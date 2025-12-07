"Предателство": Украинска шампионка ще се състезава за Русия

Една от най-добрите състезателки по скокове във вода на Украйна - София Лискун, която спечели 12 медала от световни и европейски първенства, докато представляваше страната си, се отказа от гражданството си. Вместо това 23-годишната шампионка прие това на Русия, което предизвика обвинения в "предателство". В интервю, публикувано във вторник от руския вестник "Известия", Лискун се оплака от украинските си треньори, условията за тренировка във военно време в Киев и предполагаемия натиск върху контактите ѝ с руски ментори.

Огромен скандал: София Лискун замени Украйна с Русия

Тя заяви, че решението ѝ е резултат по-скоро от лични преживявания, отколкото от политически мотиви. Лискун заяви, че недоволството ѝ се е трупало в продължение на години, като посочи прекъсвания в тренировките и вътрешни напрежения в украинската спортна система. Тя си спомни дългите периоди, прекарани в чужбина на тренировъчни лагери, особено в Полша, поради трудности при достъпа до съоръженията в Киев.

Украинската общност по гмуркане и Националният олимпийски комитет реагираха с възмущение, наричайки решението ѝ неоправдано, докато руски бомби продължават да падат върху родината ѝ. Украинският министър на спорта Матвий Бидний заяви, че много украински спортисти тренират в много по-лоши условия след руските ракетни атаки срещу над 500 спортни съоръжения, но въпреки това остават лоялни към страната си.

В Украйна осъдиха решението на Лискун

Украйна осъди решението на София Лискун, която представя страната на Олимпийските игри в Токио 2020 и Париж 2024. Федерацията заяви, че ще се опита да лиши Лискун от всички награди, които е спечелила, и ще се обърне към международните спортни институции с молба да ѝ наложат ограничения за участие в състезания. Лискун се състезава на 10-метрова платформа в Токио и Париж, където участва и в синхронното скачане от 10-метрова платформа. Тя и Ксения Байло спечелиха злато в синхронното скачане от 10-метров трамплин на Европейското първенство по водни спортове през 2024 г.

Дали Лискун някога ще се състезава на международно ниво за Русия е под въпрос. Световната организация World Aquatics, която контролира състезанията в шест водни спорта, изисква от спортистите да изчакат 12 месеца след промяна на националността си, преди да могат да представляват друга страна. Правилата също така ограничават руснаците до неутрален статут, без национално знаме или химн, и включват строг подбор, който обикновено отхвърля спортисти от окупирани територии като Луганск.

