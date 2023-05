МОК и Китай обединяват сили в защита на руските спортисти

Премиерът Ли е изразил своята позиция по време на среща с ръководителя на МОК Томас Бах в Пекин през изминалия уикенд, съобщава държавната информационна агенция "Синхуа". Неговите коментари идват в момент, в който МОК е подложен на огромен натиск.

IOC President Bach met Chinese Premier Li Qiang in Beijing today. They discussed the great success and legacy of Beijing 2022, plus the geopolitical situation and its impact on sport. They emphasised the unifying mission of sport. pic.twitter.com/i9WnaSOPGb