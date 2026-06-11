МОК тихомълком подготвя връщането на Русия на Олимпийските игри?

На 10 юни 2026 г. Изпълнителният съвет на Международния олимпийски комитет предложи изменения в Олимпийската харта, това може да се разглежда като опит да се проправи път за евентуалното завръщане на Русия и Беларус на Олимпийските игри, смята финландското издание Helsingin Sanomat (HS), позовавайки се на експертни оценки. По-конкретно Изпълнителният съвет на МОК препоръча изменения в параграф 5 от Основните принципи на олимпизма и Правило 45 от Олимпийската харта, уточнява телеграм-каналът "Агенство".

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Първата поправка

Първата поправка, според изявлението на МОК, има за цел да „защити автономията на Олимпийското движение, да защити спортистите и състезанията от външен натиск и да предотврати експлоатацията на спорта и спортистите за политически, социални или икономически цели“ и „да осигури безопасен и справедлив достъп до спорт, като същевременно запази целостта, универсалността и мирната мисия на Олимпийските игри“.

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Сред промените в Правило 45 е премахването на списъка с международни федерации от Олимпийската харта. Според изявлението на МОК „това ще осигури по-голяма гъвкавост при оформянето на програмата на Олимпийските игри и ще отрази по-добре подход, основан на обективни и прозрачни критерии“. Промените ще бъдат подложени на гласуване на 146-ата сесия на организацията на 24 и 25 юни в Швейцария.

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Решението

Очакваше се Изпълнителният съвет на МОК да вземе решение за статута на Русия и Беларус в олимпийските спортове в сряда, но окончателно решение не беше взето, съобщава HS. МОК очевидно използва изявлението за „засилване на неутралитета на Игрите“, за да проправи пътя за евентуално завръщане на Русия и Беларус, се посочва в изданието.

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Измененията на Олимпийската харта относно международните спортни федерации биха могли да променят ролята им при вземането на решения дали да се допускат спортисти от забранени държави, коментира Анти Пихлакоски, член на борда на Международната асоциация на леките атлетически федерации (IAAF). „В бъдеще спортните федерации ще имат по-малко правомощия при вземането на решения кой или кои държави могат да участват в Олимпийските игри. Вместо това МОК ще има по-големи правомощия при вземането на решения за участие. Спортните федерации ще запазят правото си да определят технически правила за своите спортове. Така го разбирам аз“, каза Пихлакоски.

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Следваща стъпка

Изявлението на МОК показва, че организацията иска да направи следващата стъпка към покана на всички на Олимпийските игри, според Петери Килпинен, президент на Финландския олимпийски комитет. „Да, това поражда подозрения, че се опитват да проправят пътя за по-лесното завръщане на Русия. В изявлението не се споменава удължаване на забраната – точно обратното“, казва той. Неутралността и дистанцирането на спорта от политиката са сред ключовите теми на новия президент на МОК Кърсти Ковънтри, отбелязва Килпинен. Той добави, че Финландия и други скандинавски страни настояват за забраната на Русия, докато войната в Украйна не приключи.

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Припомняме, че състезателите на Русия бяха отстранени от състезания на МОК през март 2022 г. заради военното нахлуване в Украйна. През февруари президентът на МОК Кърсти Ковънтри заяви, че „на всеки спортист трябва да се даде възможност да се състезава свободно, без да бъде възпрепятстван от политика“. Ковънтри не спомена директно Русия, но всички в залата знаеха за коя страна говори, коментира The ​​Guardian. След това шестима руски параолимпийци получиха правото да се състезават под националния флаг на Параолимпийските игри в Милано. „Дългото спортно изгнание на Русия е към своя край“, коментира в своя статия изданието The New York Times.

През май МОК премахна всички ограничения за беларуските спортисти, включително участието на отбори и използването на техния флаг и химн. Това решение не се отнасяше за руските спортисти поради допинг скандали.

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Сигнали

Първият сигнал за завръщането на руските спортисти на международната сцена бе свалянето на санкциите от страна на Международната федерация по гимнастика, чието решение бе обявено в края на май 2026 г.

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Снимки: Getty images