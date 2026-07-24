Никола Цолов в позиция да се бори за победа на "Хунгароринг" във Формула 2

Българският пилот Никола Цолов се пребори за седмата позиция в квалификациите за Гран При на Унгария във Формула 2. Това означава, че той ще има отлични шансове да се бори за победа в спринтовата надпревара, тъй като ще стартира втори по правилото на обърнатата решетка. В основното състезание той ще потегли от четвърта редица. Основният му конкурент за титлата Габриеле Мини записа девети резултат, а третият в класирането при пилотите Рафаел Камара завърши на второ място. Уикендът на "Хунгароринг" е последният преди лятната пауза във Формула 2.

Никола Цолов даде 7-о време в квалификацията на "Хунгароринг"

Цолов даде сериозна заявка с четвъртото си време в свободната тренировка сутринта и зае същото място с първия комплект гуми и време 1:29.601 минути, сваляйки близо 1.2 секунди от постижението си на обяд. Пред него бяха Куш Майни и съотборникът му Ноел Леон в редиците на Кампос Рейсинг, а Рафаел Камара оглави квалификацията с 1:29.323 минути. Българският лър излезе първи на пистата с втория комплект гуми и моментално подобри времето на Камара с една стотна, но скоро след него това направиха още Джошуа Дюрксен, Куш Майни, Леон, Тасанапол Интрапувашак и Лорънс ван Хьопен. Всичко това смъкна Цолов до шесто място в класирането.

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Майни бе първият и единствен под границата от минута и 29 секунди и само Камара можеше да подобри времето му, след като бразилецът от Инвикта бе последен на пистата и направи бързата си обиколка след края на часовника. Той обаче записа 1:29.013 минути и се класира втори, а Майни спечели квалификацията с 1:28.896 минути. Цолов завърши на седмо място и в основното състезание в неделя ще потегли от четвърта редица заедно с Дино Беганович. По правилото на обърнатата решетка българският пилот на Кампос Рейсинг ще започне спринта на четвърто място, отново до шведа. Цолов е лидер в класирането със 151 точки, следван от Мини със 134 и Камара със 125.

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