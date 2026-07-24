Една от най-емблематичните писти може да се завърне във Формула 1 още тази година

Една от най-емблематичните надпревари е на път да се завърне в календара на Формула 1 още този сезон. Както е известно, ФИА отмени състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия, които бяха насрочени за април, поради конфликта в Близкия Изток и все още не е определила нова дата за тях. Отвориха се няколко възможни периода, включително между Гран при на Азербайджан и Сингапур, които се провеждат съответно през септември и октомври. Друга възможност е да се добавят състезания в края на календара, който понастоящем включва 22 състезания и приключва с Гран при на Абу Даби на 6 декември.

ФИА връща забравена писта в календата за 2026 година

Но след като САЩ възобновиха атаките си срещу Иран през последните седмици, перспективата Бахрейн или Саудитска Арабия да бъдат домакини на състезание през 2026 година вече изглежда малко вероятна. Това съобщава изданието "The Race", според което Световният съвет по моторни спортове на ФИА вероятно ще вземе окончателно решение относно бъдещето на състезанието в Бахрейн този уикенд. Още по-важно за феновете на Формула 1 обаче ще бъде коя от пистите е предложена да замести Бахрейн.

ОЩЕ: Макс Верстапен може да се размине с трансфер в Макларън при едно условие

Международната писта "Сепанг" в Малайзия, която се оказа изключително популярна сред зрителите, се сочи като водещ кандидат за домакинство на Гран при до края на 2026 година. Говори се, че алтернативните варианти са малко на брой, като Малайзия има предимството, че се намира близо до Сингапур и следователно би могла да запълни споменатата по-горе празнина между Баку и Сингапур. "Сепанг" не е приемала надпревара във Формула 1 от девет години насам.

Историята на Формула 1 в Малайзия

Страната беше домакин на Гран при на специално построената писта в Сепанг между 1999 и 2017 година, като през този период имаше своя дял от запомнящи се моменти. През 2003 година Кими Райконен спечели първата си победа във Формула 1, докато Серхио Перес почти повтори този успех при променливи метеорологични условия през 2012 г., преди да завърши на второ място, изпреварен с малка разлика от Фернандо Алонсо. Четири години по-късно Люис Хамилтън беше на път да спечели състезанието и да поеме лидерството в шампионата при пилотите, но двигателят му отказа, което доведе до триумф на съотборника му Нико Розберг с титлата в Абу Даби.

Конфигурацията на пистата също се хареса на зрителите, особено заради високоскоростния втори сектор и последния завой, който разделяше дългите задна и главна прави. Пистата беше преасфалтирана през 2016 г. Организаторите обаче решиха същата година, че ще се оттеглят от провеждането на състезания от Формула 1 поради спада в продажбите на билети и други икономически причини.

Те трябваше да се оттеглят при изтичането на договора им през 2018 година, но Гран при на Малайзия беше включено за последен път в календара за 2017 г. Тогава Макс Верстапен се поздрави с победата, а съотборникът му Дани Рикардо и Люис Хамилтън го придружиха на подиума. Тогавашният министър на културата и туризма на Малайзия заяви, че спортът е твърде скъп и вече не е толкова привлекателен в страната. Осем години по-късно Формула 1 претърпя трансформация по отношение на популярността си по целия свят, след като спортът беше придобит от Liberty Media, и продажбите на билети без съмнение биха били значително по-високи този път, ако "Сепанг" бъде отново включен в календара, дори и само за едно състезание на този етап.

ОЩЕ: Милионите зад мечтата: Каква е цената на пътя на Никола Цолов до Формула 1