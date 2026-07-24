Тайсън Фюри "хвърли ръкавицата" към Антъни Джошуа след категорична победа над поляк

Британският боксьор в тежка категория Тайсън Фюри подгря за потенциалния си мегасблъсък с Антъни Джошуа с категорична победа. 37-годишният британец отказа поляка Мариуш Вах, след като доминираше в продължение на седем рунда на стадион "Макс Муай Тай" в Патая, Тайланд. В началото на осмия рунд 46-годишният Вах се оттегли от двубоя, което донесе 36-а победа в кариерата на Фюри. По този начин той се приближава към среща със сънародника си, който ден по-късно ще се качи на ринга срещу албанеца Кристиан Пренга в Саудитска Арабия.

Фюри не срещна проблеми срещу Вах

Около 1 500 фенове наблюдаваха мача, който не се излъчваше на живо, и видяха как Фюри доминираше над 46-годишния си съперник, който не беше на неговото ниво и претърпя осмо поражение в последните си 11 мача. Въпреки че Вах остана на крака, той беше изтеглен от ъгъла си след края на седмия рунд, след като беше разбит до капитулация от Фюри, който записа две поредни победи през 2026 година след 16-месечна пауза. След края на двубоя британецът "хвърли ръкавицата" към Джошуа с думите: "Аз преминах изпитанието си тази вечер. Да видим дали той ще успее да премине своето."

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Мнозина очакваха Фюри да отлети направо за Джеда, за да присъства на мача на Джошуа, като двамата потенциално щяха да обявят дългоочаквания си сблъсък на ринга след това, ако Джошуа спечели. Вместо това Фюри заяви, че се прибира у дома. Все още остават въпроси относно мястото, където ще се състои този изцяло британски мач, като Еди Хърн заяви, че договорът на Джошуа предвижда Обединеното кралство, но слуховете в бранша сочат, че мястото на провеждане ще бъде в Америка.

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