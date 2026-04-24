НА ЖИВО: Карлос Насар все по-близо до титлата на Европейското в Батуми (ВИДЕО)

Суперзвездата на българския спорт Карлос Насар излиза в петък (24 април) на подиума на Европейското първенство по вдигане на тежести за 2026 г. в Батуми, Грузия, за да атакува четвърта поредна европейска титла. Състезанието в категория до 94 килограма започва в 15:00 часа българско време и ще продължи около два часа, като ще можете да проследите в реално време опитите на Карлос Насар НА ЖИВО в Actualno.com!

Карлос Насар НА ЖИВО в Батуми

Злато за Насар в изхвърлянето, но без световен рекорд

Карлос Насар изчака опонентите си на по-малките тежести и започна директно с успешен опит на 170 кг в изхвърлянето. Веднага след това той записа втори успешен опит на 176 кг, с което си подсигури златния медал в отделното движение. А в третия си опит Насар отиде директно на 183 кг, за да опита да подобри световния рекорд на иранеца Алиреза Моейни от 182 кг. Там обаче Карлос не успя да се справи с тежестта и се размина със световния рекорд.

Има ли какво да спре Карлос в изтласкването?

Във второто движение Насар отново отложи максимално дълго излизането си на подиума, знаейки че е без никаква конкуренция за първото място.

Преди Европейското първенство 2026 за Карлос Насар

Спортист номер 1 на България за 2024 и 2025 г. Карлос Насар пристига в Батуми като голямата звезда на световните щанги - и това се видя още в предходните дни, в които българинът успя да прикове всички погледи към себе си дори по време на тренировка. Роденият в Червен бряг щангист раздаваше автографи и се снимаше с фенове, като показа добро настроение, а освен това бе удостоен и с наградата Щангист №1 на Европа за 2025 г.

Карлос ще гони четвърта поредна европейска титла, но и нови световни рекорди

Насар стана европейски шампион за мъже за пръв път още през 2023-та в Ереван, когато бе едва на 19 години. Медалите при мъжете обаче не му бяха чужди и тогава, след като бе взел сребърни медали и от европейските първенства в Москва и в Тирана през 2021-ва и 2022-ра. Освен това Насар печели първата си световна титла за мъже още в Ташкент през 2021 г., когато бе едва на 17-годишна възраст.

Феноменът на световните щанги ще опита да продължи да пише история и в Батуми, след като през миналата година размаза конкуренцията на Европейското първенство в Кишинев, побеждавайки втория в категория до 96 кг с невероятните 38 кг преднина в двубоя. Сега Насар ще се състезава в категория до 94 кг, която е олимпийска и в която се състезава и на Световното първенство във Фьоде през 2025 г., където завоюва третата си световна титла.

Може ли Насар да прибере и световни рекорди в изхвърлянето и в двубоя?

В Батуми Насар на практика е без конкуренция, след като единствената реална заплаха "избяга" в по-долна категория. Той е абсолютен фаворит за първото място и едва ли някой може да го доближи, но Карлос ще се състезава и за покоряване на световните рекорди в категорията. Той е притежател на световния рекорд в изтласкването с 222 кг, но ще иска да подобри и световния рекорд в изхвърлянето, който е 182 кг на иранеца Алиреза Моейни, както и да счупи световния стандарт за световен рекорд в двубоя - 396 кг.