„Ябълката на раздора“ в българската борба преподписа с ЦСКА, остава задълго у нас

Треньорът на класиците в борцов клуб ЦСКА – Сослан Фарниев, обяви в социалната мрежа Инстаграм, че ще остане задълго у нас. Той сподели снимка с Гриша Ганчев, който е собственик на „червения“ тим в борбата, като написа, че е продължил договора си с още пет години.

„Тези, които искаха да си тръгна – плачат“

Ето какво написа Фарниев: „Човекът, заради когото борбата в България живее и ще живее. Аз и спортистите сме Ви много благодарни, г-н Гриша Ганчев, за всички условия, за вниманието и разбирането. Вие правите всичко за резултата. Обсъдихме редица въпроси относно продължаването на работата и удължихме договора с 5 години!!! Така че тези, които искаха да си тръгна – плачат, тези, които искаха да остана – се радват. Ще бъде интересно“.

Припомняме, че миналата година Фарниев заяви, че напуска България заради скандалите и разделението в най-успешния ни олимпийски спорт. Той беше начело на националния отбор на класиците.

