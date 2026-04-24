Шок на магистралата: Световен шампион по джудо бе спипан с над 1 милион евро в найлонови торбички!

Полицаи, извършващи произволни проверки на Националната магистрала близо до Киато, Гърция, спрели автомобил и, отваряйки багажника, се натъкнали на следната гледка: 1 150 000 евро в брой, натъпкани в обикновени торбички от супермаркета. Шофьорът на превозното средство е известен световен шампион по джудо.

Той бил незабавно прехвърлен в GADA, където бил поет от Службата за борба с организираната престъпност. Цялата нощ преминала в интензивни разпити, а провинилото се лице настоявало, че събрало сумата от различни бизнесмени в Атика и я превело на друг бизнесмен от Пелопонес. Властите сега издирват въпросния получател.

Иначе, спортистът е с чисто криминално досие, който досега никога не е имал проблеми със служителите на реда. Той е освободен под условие да не напуска страната и да предостави правни документи, доказващи произхода на парите.

Разследващите разглеждат три основни сценария: парите да са продукт на престъпно деяние, пране на пари или случаят да включва укриване на данъци в голям мащаб. Нито един от трите не е изключен и ключовият момент остава намирането на този бизнесмен в южната част на Гърция.

