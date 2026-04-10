Почна се! Карлос Насар отказа конкурент дни преди Европейското по вдигане на тежести

Феноменът на българските и световни щанги - Карлос Насар, започна да отказва конкурентите си преди Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия, което ще се проведе в периода 19 април - 26 април. Двукратният световен шампион в категория до 85 кг Киануш Ростами, промени категорията си, в която ще участва на предстоящия голям форум. Състезаващият се за Косово иранец ще преследва медал в кат. до 88 кг, а не при 94-килограмовите.

Киануш Ростами бяга от Насар

Насар и Ростами бяха един срещу друг на Световното във Фьорде 2025 г., където суперталантът от Червен бряг отнесе конкуренцията, а Ростами остана пети, припомнят колегите от bTV Спорт. Именно в Норвегия обаче българинът направи два неуспешни опита в изхвърлянето, където световният рекорд остана за иранеца Алиреза Моейни. Това определено мотивира спортист №1 на страната ни за нови подвизи.

Карлос Насар спечели безапелационно европейската титла през миналата година, когато отвя конкуренцията в категория до 96 кг. Тогава той записа 188 кг в изхвърляне, 229 кг в изтласкване и 417 кг в двубоя и изпревари втория в класирането с невероятните 38 килограма.

Програмата на Карлос Насар предвижда той да се състезава на 24 април, петък. Това е датата, на която родният щангист ще премери сили с най-добрите тежкоатлети на Стария континент. Началният час пък е 14:00 българско време.

