НА ЖИВО: Кубрат Пулев - Мурат Гасиев, следете битката за световната титла тук!

Голямата боксова звезда на България Кубрат Пулев излиза тази вечер срещу водещия руски боксьор Мурат Гасиев в битка за регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA). Боксовата галавечер BETCITY IBA Pro 13 ще се проведе в Дубай и започва в 19:00 часа българско време, а главното събитие с участието на Кобрата се очаква да започне след 21:30 часа. Можете да следите битката Пулев - Гасиев НА ЖИВО в Actualno.com!

Боксовият сблъсък Пулев - Гасиев

Очаквайте информация за развоя на мача по рундове тук, след 21:30 часа!

ОЩЕ: Пулев - Гасиев по ТВ: Кога и къде да гледаме боксовия сблъсък

Преди битката

Кубрат Пулев ще излезе за своя мач номер 36 в професионалната си кариера, като до момента има 32 победи и само 3 загуби. За последно 44-годишният българин се боксира преди година, когато победи Махмуд Чар със съдийско решение и спечели регулярната световна титла на WBA. Така той си спечели и правото да бъде задължителен претендент за супертитлата на WBA, която понастоящем се притежава от Олександър Усик. Преди това обаче Пулев ще трябва да защитава пояса срещу Гасиев, а след това по всяка вероятност и срещу Моузес Итаума, който нарече Кобрата "динозавър".

Мурат Гасиев също има 35 мача на професионалния ринг, но много от тях са в полутежка категория. Той има само две загуби - от Олександър Усик през 2018-та, когато украинецът стана абсолютен шампион в полутежка категория, както и през 2023-та от Ото Валин, който сега даде ценен съвет на Пулев. В деня преди срещата Пулев се притегли 114 кг - с килограм по-лек спрямо личното си тегло за мача с Чар преди година. А Гасиев пък е с 10 кг по-лек, но на обичайното си лично тегло.

Мурат Гасиев е известен с това, че е бърз и притежава силен удар, но пък в тежка категория не е показал особено добър бокс. Той е с 12 години по-млад от Пулев, който пък е много по-опитен. Очакванията на някои фенове и специалисти са за много прегръдки и малко бокс: с повече клинчове, като самият Гасиев не пуска много удари. Едва ли ще се стигне и до нокаут, тъй като и двамата трудно могат да се нокаутират.

Интересното е, че Кубрат Пулев бе пратен в девета глуха срещу Гасиев - поне според букмейкърите, които смятат руснака за фаворит. Не на това мнение е Дерек Чисора, който нанесе една от трите загуби на Кобрата в кариерата му. Той смята, че Пулев ще надделее с опит, като ще гледа двубоя от първите редове в Дубай - заедно с Дионтей Уайлдър, който също ще бъде сред зрителите. Именно Бронзовия бомбардировач се оформя да бъде следващият опонент на Олександър Усик.

ОЩЕ: Кубрат Пулев - Мурат Гасиев: програма - дата | начален час | телевизия