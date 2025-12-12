Възрастта няма значение: 41-годишната Линдзи Вон взе първа победа за Световната купа от 2018-та насам

Американката Линдзи Вон, която е абсолютна легенда в алпийските ски, спечели фантастична победа в първото спускане за сезона в Санкт Мориц, валидно за Световната купа. 41-годишната Вон единствена слезе под минута и половина, като даде най-добро време на пистата - 1:29.63 минути. Това бе нейна 83 победа за Световната купа и тя се превърна в най-възрастната състезателка с подобен успех.

Кралицата на спускането направи изключително състезание, като бе най-бърза в долната част на пистата и даде най-добро време в третия, четвъртия и петия сектор, развивайки 119 км/ч. Представянето й е впечатляващо, като последната й победа в спускане бе на 13 март 2018 в Оре, Швеция, а последното й най-добро представяне бе второ място от супергигантския слалом в Сън Вали, САЩ, в края на март тази година.

Вон се състезава с титан в коляното заради множество операции

LINDSEY VONN 🇺🇸🔥 IS BACK ON TOP!

She claims her first World Cup victory since her big return, delivering a statement performance in St. Moritz, securing the 83rd World Cup victory of her career. ❄️💥



🥈 Magdalena Egger 🇦🇹 (+0.98) FIRST PODIUM!

🥉 Mirjam Puchner 🇦🇹 (+1.16)… pic.twitter.com/WANtnt9Zia — FIS Alpine (@fisalpine) December 12, 2025

Ветеранката, която се състезава с титан в коляното заради множество операции, се завърна миналата година на пистата след пет години отсъствие, което сложи край на пенсията й. Вон изпревари с 98 стотни австрийката Магдалена Егер и със секунда и 16 стотни пред сънародничката й Мирям Пухнер. Пухнер бе най-бърза по трасето в първите два сектора, в които имаше повече от половин секунда аванс пред Линдзи Вон, но след това даде 18-о и 28-о време, която позволи и на сънародничката й Егер да я изпревари.

Една от фаворитките - София Годжа от Италия, завърши на четвърта позиция с изоставане от секунда и половина. На пето място финишира германката Ема Айхер. В челната десетка завършиха още Роман Мирадоли от Франция, Корнелия Хютер от Австрия, Лаура Пировано от Италия, Кира Вайдле-Винкелман от Германия и австрийката Нина Ортлиб. Олимпийската шампионка от 2010 Линдзи Вон ще се бори за титлата и в предстоящите Игри в Милано и Кортина през февруари.

Следващото спускане при жените е утре, отново на пистата Корвилия в Санкт Мориц. Линдзи Вон поведе в класирането при спускането, а в общото класиране за голямата световна купа води сънародничката й Микаела Шифрин с 458 точки пред албанката Лара Колтури с 302 точки и Алис Робинсън от Нова Зеландия с 292.

ОЩЕ: Олимпийска шампионска в ските пропуска Игрите в Милано-Кортина