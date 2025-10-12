Спрягат една от основните фигури за успехите на Ред Бул за позиция във Ферари

Екипът на Ферари преживя тежка седмица, тъй като автомобилната компания отчете сериозен спад в продажбите, а експертите предполагат, че е време за познат "лидер" да застане начело на състезателния отбор. Поражението на пазара за тима идва в момент, в който ситуацията на пистата далеч не е по-добра. По тази причина според бившия пилот от Формула 1 и стюард на ФИА Джони Хърбърт, освободеният шеф на Ред Бул Кристиан Хорнер трябва да стане "основна цел" за Скудерията.

Ферари трябва да вземе Хорнер

Хърбърт смята, че на Ферари липсва "лидерът", от който се нуждае, за да открие пътя обратно към върха на Формула 1. Твърдейки, че клубът е трябвало да направи "по-голям опит" да привлече Ейдриън Нюи, Хърбърт казва, че Хорнер трябва да е на първо място в списъка с покупки на Ферари. 51-годишният специалист е без работа, откакто беше уволнен от Ред Бул в началото на юли месец. Той бе начело на отбора от неговото създаване през 2005 година, извеждайки Ред Бул до осем световни титли при пилотите. Проблемите на "биковете" от края на миналия сезон, които се пренесоха и в този, бяха основната причина за това да се стигне до раздяла с една от най-влиятелните личности в историята на спорта.

Председателят на Ферари Джон Елкан определи ангажимента си към емблематичната компания като "личен въпрос", а цените на акциите претърпяха нежелан удар. Това се случи, след като в четвъртък Ферари публикува актуализирани насоки за приходите си по време на събитието "Ден на капиталовите пазари", а акциите отбелязаха тревожен спад на няколко ключови пазара. Финансовите прогнози на тима се оказаха недостатъчно убедителни в някои части на инвестиционния свят.

Междувременно на пистата Шарл Льоклер даде тревожна оценка за болида и за това къде се намира спрямо съперниците си след предизвикателната Гран при на Сингапур. Прогнозата на монегаска за Ферари не беше положителна, като след това от Италия съобщиха, че коментарите му не са се харесали на част от ръководството. Льоклер не даде големи надежди за подобряване на състоянието на Ферари след Сингапур и се определи като "пътник в собствения си автомобил".