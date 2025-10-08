Претендент за титлата във Формула 1 преминава в изненадващ отбор

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри, който е основен претендент за титлата във Формула 1 през този сезон, може да се присъедини към Ферари след края на кампанията 2026, твърди журналистът на Blick Роджър Беноа.

Оскар Пиастри преминава във Ферари?

Експертът отбелязва, че Пиастри и Норис имат дългосрочни договори с Макларън, но австралиецът обмисля смяна на отбора и е насочил поглед към Ферари за 2027 година.

Пилотът на италианците Шарл Льоклер възнамерява да напусне Скудерията след сезон 2026. Според RMC Motori, мениджърът на пилота от Монако, Никола Тод, е разговарял с представители на Макларън, Мерцедес и Астън Мартин относно бъдещето на Льоклер.

Пиастри кара за Макларън от 2023 г. Той води в шампионата на Формула 1 този сезон с 336 точки, с 22 точки пред съотборника си Ландо Норис на второ място.

