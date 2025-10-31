Напрежение за Карлос Насар - има срок да реши: България или милионите от чужбина?

Интересът към услугите на Карлос Насар не стихват. Както е известно, феноменът на българските щанги е привлякъл вниманието на няколко богати страни. Става въпрос за Бахрейн, Саудитска Арабия и Катар. През последните месеци Насар бе категоричен, че не иска да се състезава за друга държава, но последните събития около него и Българската федерация по вдигане на тежести го карат да се замисли по въпроса.

Карлос Насар взима решение за бъдещето си до 2 месеца

Насар продължава да е без договор с Българска федерация по вдигане на тежести. След като спечели световната титла, той бе категоричен, че няма да подпише, докато Стефан Ботев е президент на федерацията. След това тежкоатлетът ни шокира обществото, заявявайки, че вече обмисля дали да се състезава за друга страна. След това негово изказване се проведе среща между председателя и агента на спортиста - Николай Жейнов. Основната тема е била бъдещето на Насар в България.

Сега bTV научи, че Насар има двумесечен срок, за да вземе решение дали ще приеме оферта от чужда страна. Ако той все пак се съгласи да се състезава за друга държава до 31 декември, то ще получи 1-годишно наказание да се състезава. Както бе споменато, оферти към услугите му има от Катар, Бахрейн и Саудитска Арабия, а в момента той е в една от държавите, която го примамва със солидно предложение.