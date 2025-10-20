Първи опити за "мир" между Карлос Насар и президента на щангите

Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев, се срещна с мениджъра на Карлос Насар – Николай Жейнов, за да обсъдят бъдещето на щангиста. Както е известно, през последните дни се разяри сериозно напрежение между олимпийския шампион от Париж 2024 и президента на родната централа. 20-годишният тежкоатлет обяви, че няма да подпише договора си с федерацията, докато Ботев е начело, а след това дори заяви, че вече обмисля да се състезава за друга държава.

Тричасова среща за бъдещето на Насар в България

По този повод ръководството на БФВТ предприе действия и покани мениджъра на Насар на среща, за да обсъдят ситуацията. Срещата между Ботев и Жейнов продължила почти три часа. По време на нея направени са първи стъпки към намиране на общо решение между двете страни. Все още няма пълно съгласие по всички въпроси, но диалогът е определен като "положителен", като мениджърът успял да убеди Ботев в част от исканията на Насар, научи bTV.

Без никакво съмнение Насар е едно от най-големите имена в световната тежка атлетика и загубата му поради такава ситуация би била абсурдна и би поставила сериозни въпроси около управлението на Ботев. Срещата с Жейнов е първият знак, че от федерацията са готови да обявят мир в името на българския спорт, който през последните години до известна степен зависи от успехите на Карлос Насар. В следващите дни се очаква развитие по въпроса.

