Кобрата: Най-малко ми се играеше срещу руснак, защото ги чувствам близък народ до българския

Най-добрият български боксьор в тежка категория Кубрат Пулев даде интервю в предаването "РадиоТочка" по Българското национално радио. Той ще се изправи срещу руснака Мурат Гасиев на 12 декември на международна боксова галавечер в Дубай. Двубоят, на който Пулев ще защитава регулярната световна титла на WBA, която спечели в битката си с Махмуд Чар, бе под въпрос, тъй като по първоначален ред претендент за пояса бе непобеденият британец Моузес Итаума.

Кубрат Пулев: Всеки си прави ПР ходове

"В бокса става дума за сериозни финанси и за промоутърски надцаквания и затова е нормално да се пускат всякакви информации. Федерациите, WBA в случая, гледа да маневрира правилно и да вземе най-доброто и най-справедливото решение. Всеки си прави ПР ходове. Договора с Мурат Гасиев сме го подписали доста преди те да ни предложат да играем. Всеки опитва и всеки се бори за световната титла. Те се борят Моузес Итаума, малко е прехвален и превъзнесен, но това ще се докаже на по-късен етап", коментира той по повод появили се твърдения, че Световната боксова асоциация (WBA) може да отнеме шампионския му колан.

"Да ви кажа честно, най-малко срещу руснак ми се играеш, защото ги чувствам близък народ до нашия. Имам и опит още от националния отбор - знам, че те са едни от най-добрата боксова школа в света. Предпочитам да играя с някой по-слаб. Няма как, световна титла е, не може защитата да бъде срещу някой, който няма понятие от бокс или нещо такова", допълни той.

