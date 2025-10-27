Карлос Насар замина за една от държавите, които го примамват с оферта да смени България

Феноменът на българските щанги Карлос Насар замина днес за Бахрейн. Както е известно, родния тежкоатлет е желан от три от най-богатите държави в света, сред които и Бахрейн. Островната страна "ухажва" олимпийския шампион още от домашното Световно първенство през 2024 г., когато по всички билбордове стоеше ликът му. Сега Насар и неговият агент Николай Жейнов ще посетят страната, но причината е съвсем различна.

Карлос Насар замина за Бахрейн

Насар и агентът му ще пътуват до Бахрейн по покана на президента на Световната федерация по вдигане на тежести Мохамед Джалод и ръководителя на местната федерация Ешак Ебрахим Ешак, научи Sportal.ng. Причината за посещението на българина е, че в момента в страната се провежда най-големият спортен форум за юноши и младежи на континента - Азиатските юношески игри. Насар е поканен да награди част от медалистите в турнира по вдигане на тежести и затова ще бъде няколко дни в Бахрейн.

Иначе интерес към българина има още от Саудитска Арабия и Катар. Въпреки че тези страни предлагат на Насар космически суми на фона на тези в България, той иска да се състезава за родината си. Скандалите с федерацията, оглавявана от Стефан Ботев, обаче поставят под въпрос бъдещите му изяви за България. Не е ясно обаче при какви условия може да се случи подобен сценарий - дали Насар може свободно да премине към друга федерация, или следва да се заплати освобождаваща сума.

Този въпрос предизвиква сериозни критики срещу българския феномен от Червен бряг. Срещу Насар имаше и недоволство от част от обществото заради снимката с Делян Пеевски, която раздели обществото на две.