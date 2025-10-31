Силни бягания и рекорди в сезона на (полу)маратоните: "Бегачите" през октомври 2025 г. (ОБЗОР)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Есен е, а това означава само едно за бегачите на дълги разстояния - започва сезонът на шосейните бягания, и в частност полумаратони и маратони. След като през септември видяхме новия "крал" на маратона Себастиан Саве да триумфира в Берлин с пореден уникален резултат, октомври също не разочарова с още едно изключително бягане на дистанцията от 42 км и 195 м. Направи го световният рекордьор на полумаратон Джейкъб Киплимо.

Киплимо доближи световния рекорд на маратон

24-годишният Киплимо атакува световния рекорд в едва втория маратон в кариерата си, и не бе никак далеч от това да подобри върховото постижение от 2:00:35 часа на Келвин Киптум от 2023-а. Угандиецът поддържаше темпо за световен рекорд до 35-ти километър на маратона на Чикаго, но намали скоростта си в последните километри, за да финишира с време 2:02:23 часа - седмо най-бързо време в историята и национален рекорд на Уганда.

Силен резултат бе постигнат и на маратона на Амстердам, където кениецът Джефри Торотич Кипчумба счупи рекорда на трасето с време 2:03:30 часа. В състезанието участва и олимпийският шампион на 5000 м и 10 000 м Джошуа Чептегей, който бе във водещата група, но накрая финишира пети с време 2:04:52. В Амстердам имаше и силно българско участие в лицето на Мирослав Спасов, който тръгна смело за резултат около 2:17 ч, но накрая финишира за 2:22:51 ч.

Задава се легендарна битка на маратона в Ню Йорк

На хоризонта се задава и още един "мейджър" маратон - този в Ню Йорк, където ще стартират две легенди в спорта - Елиуд Кипчоге и Кенениса Бекеле. И за двамата това може да бъде последно състезание в емблематичните им кариери, но ще им бъде трудно да се преборят за победата при много сериозна конкуренция от класни маратонци. На старт в Ню Йорк ще застане и световният шампион в ориентирането Матиас Кибурц, който продължава да пише история в маратона.

Маринела Нинева отново е балканска шампионка на маратон

На регионално ниво се проведе Балканският шампионат по маратон в Скопие, където Маринела Нинева стана шампионка с 2:45:36 часа, като тя има личен резултат 2:37:31 от края на 2024-та. Интересното е, че дебют на маратон при мъжете направи най-добрият ни атлет в средните бягания от близкото минало - Митко Ценов, който е национален рекордьор на 3000 м стипълчейз. Той обаче проведе състезанието тренировъчно и финишира за 2:36:01 ч след 3-годишна пауза в леката атлетика.

Софийският маратон с рекорден брой участници

У нас пък се проведе най-масовото събитие по бягане - Софийският маратон, който събра рекордните 8000 души на старт. От тази година спортен директор на проявата е националната ни рекордьорка на маратон Милица Мирчева, която гостува в Студио Actualno, заедно със създателя на веригата за бягане 5kmrun Георги Станоилов, за да разкажат повече за състезанието (може да гледате интервюто в линка по-горе).

Милица Мирчева отвъд Софийския маратон

Иначе Милица Мирчева даде интервю за Actualno.com и за спортната ѝ кариера, разказвайки повече за нейните бъдещи планове. Тя стана 23-та в дисциплината "Изкачване" на Световното първенство по планинско бягане, като засега се е фокусирала повече върху такъв тип състезания, но в бъдеще смята да се завърне към шосето, и по-специално маратона.

Национален шампионат по крос кънтри

В България се проведе и Националният шампионат по крос кънтри, където Иво Балабанов и Девора Аврамова станаха шампиони при мъжете и жените. Те са и водещите състезатели в българския отбор за Балканския шампионат по крос кънтри в Румъния на 8 ноември. Припомняме, че Балабанов е балкански шампион по крос кънтри за мъже от 2023 г. в Пирдоп, като през този сезон той подобри времето си на 5000 м, а бяга силно и на 10 000 м.

Кеджелча доближи световния рекорд на полумаратон

В Испания пък се състоя един от най-големите полумаратони в света - този във Валенсия. Победител стана големият фаворит Йомиф Кеджелча, който се откъсна сам още от старта в опит да атакува собствения си световен рекорд от 57:30, поставен именно във Валенсия през 2024-та. И Кеджелча действително движеше за световен рекорд, но в последните километри темпото му спадна заради силен насрещен вятър, финиширайки за 58:02 мин.

Кеджелча не признава резултата на Киплимо от Барселона

Трябва да се отбележи, че има и по-силен резултат на полумаратон - този на Джейкъб Киплимо от Барселона 2025, където финишира за 56:42, но резултатът все още не е ратифициран. Кеджелча бе запитан дали може да атакува този резултат, като заяви, че "ще ми бъде трудно", но се пошегува "ако ми дадете кола и на мен" заради сериозните съмнения, че Киплимо е бил неправомерно подпомогнат от колата, карала непосредствено пред него през цялото бягане в Барселона.

Алмгрен подобри европейския рекорд на полумаратон

Иначе силно бягане във Валенсия направи и шведът Андреас Алмгрен, който стигна до финален спринт в битка за топ 3, като финишира четвърти, но пък постави европейски рекорд на полумаратон с време от 58:41 мин., сваляйки почти 30 секунди от старото постижение. Бягането му е впечатляващо и заради трудните условия в края на дистанцията, където действително имаше силен насрещен вятър. В състезанието участва и Стефан Йорданов (авторът на статията - б.а.), като финишира за 1:07:42 ч - втори български резултат за годината според World Athletics след този на Стоян Владков от 1:07:33 ч на полумаратона на Стара Загора.

Автор: Стефан Йорданов

