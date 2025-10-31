"Следващият пилот на Ферари": Младият британец, за когото вече шепнат в Маранело

Изключителното представяне на Оливър Беърман на Гран При на Мексико предизвика дискусии дали младият британски пилот скоро ще може да се състезава за Ферари. Той впечатли света на Формула 1, като завърши четвърти в Мексико, което е най-добрият резултат в кариерата му и равен на най-добрия резултат на Хаас. Стартирайки от девета позиция на стартната решетка, Беърман демонстрира впечатляващи състезателни умения, като направи решителни изпреварвания на водещи пилоти, сред които и Макс Верстапен. Анализаторът на Sky Sports Мартин Брандъл похвали британеца за това, че е запазил самообладание под натиск и е изпълнил ходовете си чисто, като намекна, че той е готов за място в топ отбора.

Беърман привлече вниманието по време на Гран При на Мексико

Това представяне беше кулминация на стабилен растеж, като британецът спечели постоянни точки за Хаас през този сезон, като същевременно управляваше ефективно рисковете в ситуации с високо напрежение. Беърман е част от Академията за пилоти на Ферари и има опит като пилот за Скудерията, като замества Карлос Сайнц в Гран при на Саудитска Арабия през 2024 г., където завършва седми. Въпреки че Шарл Льоклер и Люис Хамилтън имат многогодишни договори поне до 2026 г., гласове от индустрията вече позиционират Беърман като основен кандидат за следващото свободно място във Ферари.

Спрягат Беърман за място във Ферари

Мартин Брандъл счита, че Беърман трябва да бъде първи в списъка, когато се появи възможност, като подчертава бързата адаптация и зрелост на пилота. Шефът на отбора на Ферари Фред Васьор също изрази възхищението си от напредъка на Беърман и намекна за потенциала му за по-големи роли в бъдеще. На едва 20 години, Беърман демонстрира съчетанието от агресия и контрол, необходимо за успех на най-високо ниво. Анализаторите отбелязват изключителното му пространствено възприятие и състезателни умения, подчертавайки го като един от най-обещаващите таланти на пистата.

Неговият стабилен напредък от юношеските категории през Академията на Ферари и сега до състезателното място в Хаас показва внимателно управлявана кариерна траектория. С многогодишния си договор, който е предназначен да бъде трамплин, Беърман изглежда готов да направи скок към един от елитните отбори във Формула 1, а Ферари следи отблизо бъдещите възможности.

