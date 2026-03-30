Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Навръх годишнината на централата: Весела Лечева с предложение за решаване на кризата в БОК!

30 март 2026, 15:10 часа 431 прочитания 0 коментара

Председателят на БОК Весела Лечева отправи поздравление към българските олимпийци и деятели за 103-та годишнина от учредяването на Българския олимпийски комитет и направи предложение за решаване на институционалната и управленска криза в организацията.

Лечева честити и празника на БОК

🇧🇬Днес отбелязваме 103 години от учредяването на Българския олимпийски комитет. БОК е един от пионерите в олимпийското...

Posted by Весела Лечева / Vesela Lecheva on Monday, March 30, 2026

“Днес отбелязваме 103 години от учредяването на Българския олимпийски комитет. БОК е един от пионерите в олимпийското движение в Европа. Въпреки че България участва на първите модерни игри през 1896 г., официалното създаване на Българския олимпийски комитет се случва на 30 март 1923 г. и е насочено към подготовката за Париж 1924”.

“България има общо 231 медала от Олимпийски игри (летни и зимни). Като двукратен олимпийски медалист, но и в ролята ми на избрана за председател на БОК, имах щастието да преживея последните два медала за страната ни на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026, спечелени от Тервел Замфиров и Лора Христова. Те бяха и първите за България на Зимни игри от 20 години насам”.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

“През тези повече от 100 години историята на БОК е свързвана както с легендарни спортисти и техните постижения, така и с ръководителите на олимпийското ни движение – Ефтим Китанчев, Димитър Станчов, Велизар Лазаров, Рашко Атанасов, ген. Владимир Стойчев, Иван Славков, Стефка Костадинова”.

“В днешния ден отправям предложение за решаване на институционалната криза, в която се намира БОК. То е във връзка със заявеното намерение на г-жа Стефка Костадинова да бъде заличена от Търговския регистър като представляващ Българския олимпийски комитет (БОК) и кандидат-депутат, и почива на три основни пункта:

Български олимпийски комитет БОК

1. Зачитане на волята на Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г., на което беше избран за нов председател Весела Лечева (с 48 гласа) и ново Изпълнително бюро при участието на 83 от общо 86 члена на Сдружението.

2. Съобразяване с определенията на Международния олимпийски комитет (МОК) по отношение на Българският олимпийски комитет (БОК) от 17 май 2025 г., които са в сила до крайното решение на правните спорове. („Г-жа Лечева и новоизбраното ръководство на БОК ще бъдат единствените лица, които имат право да представляват БОК пред МОК, в рамките на олимпийското движение и на всички признати от МОК събития и игри. Вярваме, че тези правни формалности ще бъдат извършени в пълна хармония, със здрав разум и добросъвестно, така че новоизбраното ръководство на БОК да може да започне работа без по-нататъшно забавяне, в най-добрия интерес на БОК и българските спортисти“.) С цитираното определение във всички регистри бе записано името на новозбрания председател на БОК, новоизбраното изпълнително бюро и новоизбрания генерален секретар. Те са и единствените длъжностни лица, които представляват БОК във всички събития на МОК, ЕОК, АНОК и олимпийското движение.

3. Съобразяване с чл. 41, ал. 4 от Устава на БОК, на чието основание г-жа Стефка Костадинова депозира своята оставка пред Агенцията по вписванията.

Весела Лечева Стефка Костадинова

Предлагам на основание член чл. 41, ал. 4 от Устава на БОК да бъде избран заместник-председател за временно изпълняващ длъжността председател на БОК с изрично условие да бъде предоставено писмено пълномощно на Весела Лечева с оглед резултатите от Общото събрание от 19 март 2025, с оглед становището на МОК от 17 май 2025 г. и с оглед извършените откази от водене на дела от ищците, с което да управлява Българският олимпийски комитет до приключване на висящите съдебни спорове”.

“Това е единственото възможно решение, с което ще спазим и определенията на Международния олимпийски комитет. Отправям апел към ищците, които все още не са оттеглили своите искови молби, за което бяха призовани и от г-жа Стефка Костадинова, да го направят. Българският олимпийски комитет не може да продължи да стои в правен, управленски и институционален вакуум. Предстоят редица събития от международния олимпийски календар, за които няма подготовка, бюджет и финансиране”.

“Смятам, че сегашната ситуация е безпрецедентна и трябва да предприемем заедно решителни крачки, за да сложим край на продължаващата вече една година криза. Вярвам, че г-жа Костадинова като голям спортист, който е управлявал най-уважаваната спортна организация в продължение на 20 години, ще намери път за излизане от ситуацията, като двете ще можем да защитим доверието, дадено ни от спортните организации в дух на диалог и разбирателство", гласи обръщението на Весела Лечева.

ОЩЕ: Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова като председател на БОК

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров Отговорен редактор
БОК Стефка Костадинова Весела Лечева
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес