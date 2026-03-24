Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова като председател на БОК

24 март 2026, 11:51 часа 255 прочитания 0 коментара

Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова като председател на Българския олимпийски комитет с решение от 23 март. Костадинова заяви, че иска да напусне поста, тъй като е приела да участва в парламентарните избори на 19 април. Тя е водач на листата на ДПС в 16 МИР Пловдив-град.

Защо се стигна до тази ситуация?

На това основание адвокатката на Костадинова - Теодора Златева, е внесла искането до Агенцията по вписването на 16 март с депозираната до Изпълнителното бюро на БОК оставка, но в заявлението липсва необходимия протокол от заседание на управителния орган на организацията, съдържащ взето решение за определянето на един от заместник-председателите, който да упражнява правомощията на председателя и да представлява дружеството.

Освен това от Агенцията по вписванията изтъкват, че при промяна в органите или представителството заявяването се извършва от новоизбрания орган или представител, т. е. записаният председател, съответно упълномощен от него адвокат, не може да заяви заличаването му като такъв по партидата на сдружението.

От Агенцията също така съобщават, че на 18 март на заличителя е указано да отстрани установените нередности, но указанията не са изпълнени и затова е постановен отказ по заявлението от 16 март.

Стефка Костадинова може да обжалва решението в 7-дневен срок.

Костадинова загуби изборите за нов управленски мандат на БОК на 19 март 2025 година, но след серия от жалби новоизбраното тогава ръководство в лицето на Весела Лечева не беше вписано до разрешаването на казуса, по който все още няма окончателно съдебно становище.

Самата Лечева заяви, че очаква исковите молби срещу решенията на Общото събрание от 19 март 2025 година да бъдат оттеглени след обявеното желание на Костадинова да напусне организацията, а преди два дни тя каза още, че се надява сагата с БОК да има успешен край в най-скоро време.

Бойко Димитров Отговорен редактор
БОК Агенция по вписванията Стефка Костадинова Весела Лечева
