Саръбоюков и останалите родни състезатели ще се борят за сериозни премии на Световното по лека атлетика

Българската федерация по лека атлетика обяви финансовите стимули за националните състезатели, които ще представят страната на Световното първенство в зала в Торун (Полша) от 20 до 22 март. Премиите ще бъдат изплащани както на атлетите, така и на техните треньори, като сумите са еднакви за двете страни.

Световна титла гарантира 10 000 евро

💰 Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) обяви финансовите бонуси за атлетите ни за Световното първенство в зала... Posted by Българска Федерация Лека Атлетика / Bulgarian Athletics Federation on Thursday, March 12, 2026

Финансовото осигуряване е лично от президента на федерацията Георги Павлов, който въведе практиката за индивидуални бонуси за класиране на големи международни първенства. При спечелване на световната титла българските състезатели ще получат 10 000 евро.

За второ място премията е 7500 евро, а за бронзов медал – 6000 евро. Класираните непосредствено след медалистите също ще бъдат възнаградени – 4500 евро за четвърто място, 4000 евро за пето, 3500 евро за шесто, 3000 евро за седмо и 2500 евро за осмо място.

