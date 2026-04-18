Никола Цолов вече гледа към Формула 1: Шансовете са големи, но всичко зависи от мен!

„Шансовете за Формула 1 винаги са големи, Формула 1 е само на една крачка от Формула 2, но от мен зависи това да се справям добре и да продължа със същите резултати, това е най-ключовото“. Това каза на пистата за картинг край Хасково българският пилот от Формула 2 Никола Цолов.

„Още нищо не е ясно, със сигурност аз съм човекът, който най-мого иска всичко да е сигурно. Но все още е супер рано - минало е само едно състезание на Формула 2 през този сезон, така че това нещо ще стане ясно евентуално в края на годината, уточни Цолов. По негови думи след двете отложени състезания в Бахрейн и Джеда сега започва най-интензивната част от сезона, като следващият старт е в Маями и в следващите 12 седмици девет са състезателни“.

Цолов участва в картинг надпревара в Хасково

Цолов използва паузата, за да участва в 12-часововата надпревара по издръжливост на пистата край Хасково, което е първо състезание от новият сезон в Европейския картинг шампионат по издръжливост и част от 9-ия сезон на Karting Events Bulgaria. Във форума участват 67 отбора и над 200 пилота от 11 нации, което го прави досега най-мащабният в Европа, посочи организаторът Николай Върбицалиев.

Пилотите от тимовете ще се сменят на час в кокпита. За поредна година състезанието има и благотворителна цел - да се съберат средства за лечение на болно дете от Хасково.

„Чувствам се супер физически, на тепърва предстои голямо физическо и ментално натоварване, каза в отговор на журналистически въпрос пилотът. За мен днешното състезание е възможност да разпусна и да се забавлявам с приятели, преди да започна още по-усилената подготовка, която никога не спира“, отбеляза още Цолов.

