Лайфстайл:

"Питайте идиотите от управляващата коалиция": ПП-ДБ вдигат нов протест срещу Бюджет 2026 (ВИДЕО)

17 декември 2025, 10:12 часа 808 прочитания 0 коментара
"Питайте идиотите от управляващата коалиция": ПП-ДБ вдигат нов протест срещу Бюджет 2026 (ВИДЕО)

"Току-що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент. За четвърти път управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет и току-що го вктараха в дневния ред. Призоваваме всички хора на потест в 18 ч. утре вечер, за да бъде блокирано това безобразие", обяви лидерът на "Продължаваме промяната" и депутат от ПП-ДБ Асен Василев пред медиите в парламента.

Двата бюджета в парламента

Асен Василев нарече "идиоти" представителите на управляващата коалиция, заради това, че прокарват хем удължителен закон, хем Закон за държавния бюджет на 2026 г. ОЩЕ: Обрат: Управляващите опитват да пробутат редовния бюджет за догодина

Припомняме, че заради протестите от 1 декември 2025 г. управляващите оттеглиха и прекроиха бюджет 2026 г., но след протеста на 10 декември правителството падна, а лидерът на ГЕРБ призова за удължителен бюджет, който беше внесен от правителството. Впоследствие обаче от "ДПС - Ново начало" и БСП призоваха да се гледа редовен бюджет и днес и двата варианта бяха вкарани в дневния ред. 

Така или иначе - удължителният бюджет и бюджетът за 2026 г. минаха на първо четене през комисия, но окончателното решение ще бъде на пленарна зала, както е по процедура щом нещо вече е минало поне на първо четене през комисия. ОЩЕ:

Каква е целта на властта, според ПП-ДБ

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев обърна внимание, че уредникът на "Музея на социалистическите бюджети" току-що е решил България да приеме "този крадлив бюджет".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

"Става дума за милиарди, които трябва да бъдат харчени по време на предизборната кампания, за да могат да бъдат купени гласове. Това е целта да мине този бюджет. Подчинили са ГЕРБ и уредникът на "Музей на социалистическите бюджети" е казал на Борисов ГЕРБ да подкрепя, ГЕРБ подкрепи и току-що бюджетът, който беше повод да се взриви страната, стотици хиляди да излязат в български градове, сега ще бъде приет. Поради тази причина утре (18 декември) в 18 ч. всички на Ларгото", посочи още Мирчев. ОЩЕ: Удължителният закон със "замразените" заплати мина през комисия

Кабинетът на Пеевски 

ПП-ДБ са поискали на председателски съвет да преместят кабинета на Пеевски.

ГЕРБ, БСП и ИТН обаче са били срещу това предложение, уточни Мирчев и посочи, че следвщата им стъпка е да махнат охраната на Пеевски. ОЩЕ: Пеевски иска да бъде като Тодор Живков: Татяна Дончева анализира санкционирания по "Магнитски" от две държави

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Асен Василев Ивайло Мирчев удължителен бюджет 51 Народно събрание Бюджет 2026 протест бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес