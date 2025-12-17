"Питайте идиотите от управляващата коалиция": ПП-ДБ вдигат нов протест срещу Бюджет 2026 (ВИДЕО)

"Току-що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент. За четвърти път управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет и току-що го вктараха в дневния ред. Призоваваме всички хора на потест в 18 ч. утре вечер, за да бъде блокирано това безобразие", обяви лидерът на "Продължаваме промяната" и депутат от ПП-ДБ Асен Василев пред медиите в парламента.

Двата бюджета в парламента

Асен Василев нарече "идиоти" представителите на управляващата коалиция, заради това, че прокарват хем удължителен закон, хем Закон за държавния бюджет на 2026 г.

Припомняме, че заради протестите от 1 декември 2025 г. управляващите оттеглиха и прекроиха бюджет 2026 г., но след протеста на 10 декември правителството падна, а лидерът на ГЕРБ призова за удължителен бюджет, който беше внесен от правителството. Впоследствие обаче от "ДПС - Ново начало" и БСП призоваха да се гледа редовен бюджет и днес и двата варианта бяха вкарани в дневния ред.

Така или иначе - удължителният бюджет и бюджетът за 2026 г. минаха на първо четене през комисия, но окончателното решение ще бъде на пленарна зала, както е по процедура щом нещо вече е минало поне на първо четене през комисия.

Каква е целта на властта, според ПП-ДБ

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев обърна внимание, че уредникът на "Музея на социалистическите бюджети" току-що е решил България да приеме "този крадлив бюджет".

"Става дума за милиарди, които трябва да бъдат харчени по време на предизборната кампания, за да могат да бъдат купени гласове. Това е целта да мине този бюджет. Подчинили са ГЕРБ и уредникът на "Музей на социалистическите бюджети" е казал на Борисов ГЕРБ да подкрепя, ГЕРБ подкрепи и току-що бюджетът, който беше повод да се взриви страната, стотици хиляди да излязат в български градове, сега ще бъде приет. Поради тази причина утре (18 декември) в 18 ч. всички на Ларгото", посочи още Мирчев.

Кабинетът на Пеевски

ПП-ДБ са поискали на председателски съвет да преместят кабинета на Пеевски.

ГЕРБ, БСП и ИТН обаче са били срещу това предложение, уточни Мирчев и посочи, че следвщата им стъпка е да махнат охраната на Пеевски.