Обрат: Управляващите опитват да пробутат редовния бюджет за догодина

Проектобюджетът за 2026 г. на кабинета "Желязков", заедно с бюджета на НЗОК, неочаквано бяха включени в седмичната програма на Народното събрание. Първоначално депутатите трябваше да обсъждат т.нар. удължителен бюджет, но председателят на парламента Рая Назарян (ГЕРБ) предложи на негово място да бъдат разгледани редовните бюджети. По думите ѝ решението е било взето на председателски съвет по-рано през деня.

Предложението беше прието със 124 гласа "за" от ГЕРБ, "ДПС Ново начало", БСП, "Има такъв народ", както и двама независими народни представители, с което в парламента се случи прецедент - в програмата са включени както редовен, така и удължителен бюджет за 2026 година.

Нов протест

Това предизвика остра реакция от коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България", която обяви протест в 18:00 часа в четвъртък (18 декември) пред сградата на парламента.

"Станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент. За четвърти път управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет и току-що го вкараха в дневния ред. Призоваваме всички хора на протест в 6 часа утре вечер, за да бъде блокирано това безобразие", заяви съпредседателят на коалицията Асен Василев.