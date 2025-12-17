Любопитно:

Хаосът продължава: Управляващите се отказаха от редовния бюджет след заканата за протест

Управляващото мнозинство в 51-ото Народно събрание продължава да настъпва мотика след мотика по темата "Бюджет 2026". Само в рамките на 2 часа ГЕРБ, "ДПС-Ново начало" "Има такъв народ" и БСП направиха обрат, след като се опитаха да прокарат редовния бюджет за догодина, който свали правителството след масови протести. Това предизвика бурна реакция от страна на ППДБ, които свикаха нов протест за 18 декември.

Минути по-късно Деница Сачева и Тошко Йорданов свикаха брифинг в Народното събрание, на което обявиха, че Бюджет 2026 все пак няма да има. "Направихме един своеобразен политически тест за това какво се случва в Народното събрание. Искахме да покажем какво е истинското лице на ППДБ", каза Сачева, която обвини Асен Василев, че "краде спокойствието на българските граждани". Още: "Питайте идиотите от управляващата коалиция": ПП-ДБ вдигат нов протест срещу Бюджет 2026 (ВИДЕО)

Нов обрат

Малко след 11 ч. депутатите все пак се събраха, а Назарян постави за прегласуване включването на малките бюджети в дневния ред. 

Сега тези точки бяха отхвърлени с 14 гласа "за" (само от БСП), 97 "против" и 77 "въздържали се" (ГЕРБ и "ДПС-Ново начало").

